رسالة نارية للجيش اللبناني؟

افادت معلومات "الجديد" ان عدداً من الابنية التي حددها جيش العدو الاسرائيلي بخرائط الانذارات وشن غارات عليها، كانت على مقربة من مراكز للجيش اللبناني، لا سيما في كفردونين، وطيردبا.