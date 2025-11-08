وفد من الخزانة الأميركية في لبنان غداً.. ورسالة حازمة!

أفادت معلومات الجديد، أن "وفد من وزارة الخزانة الأميركية سيلتقي الرئيس عون غداً ومعه رسالة حازمة لضبط تبييض الأموال والعمليات المالية غير الشرعية في لبنان".