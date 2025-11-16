بري مستاء جداً.. ونزع السلاح ليس خياراً!

ومع وصوله يفترض ان تعود المحركات للعمل، علما ان ورغم قبوله بمبدأ التفاوض عبر الميكانيزم لم يتلق بعد اي رد اسرائيلي.عيسى الذي وصل الجمعة شارك في قداس في بلدته في بسوس، على ان يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى يوسف رجي يوم الإثنين وبعدها إلى الرئيس جوزاف عون ليباشر مهامه رسمياً.مصادر سياسية قالت للجديد، ان الملف اللبناني بات اليوم حصرا بيد عيسى، على ان تواصل الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس مشاركتها في اجتماعات الميكانيزم دوريا في الناقورة.بحسب معلومات الجديد فان اورتاغوس كانت قد قالت امام شخصيات لبنانية التقتهم في : لا يظن احد ان عيسى سيكون قارب نجاة للبعض فان السياسة الامريكية ثابتة ومعروفة، وسبق ان عبر عنها السفير عيسى في الكلمة التي القاها أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ان نزع سلاح ليس خيارًا بل ضرورة، لأن الحزب وراعيه يمنعان أي نهوض اقتصادي ويقوّضان سيادة الدولة.السفير عيسى يلتقي الاثنين الذي كشف زواره لـ"الجديد" أن الأخير لم يحدد موعداً لاستقبال وفد الخزانة الأميركي أثناء زيارته لبيروت الأسبوع الفائت، مجيباً على طلب الموعد بالقول : "ليس عندي وقت ، يمكنهم اللقاء مع المستشار علي حمدان".أما السبب فيعود لاستياء بري الشديد مما ورده من معلومات عما دار في لقاء وفد الخزانة في ما سمّاه "مطبخ النائب فؤاد مخزومي" حيث أُطلقت اتهامات وتهديدات ضده كانت كافية لعدم اللقاء بالوفد.