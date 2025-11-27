لبنان خارج الأمان.. إلا اذا؟ (فيديو)

حيث تجمع الاطراف السياسية في لبنان أن تقييم الوضع الامني هو "عالي المخاطر".
في المقابل لا يزال البعض يعول على الدبلوماسية وإن في اللحظات الاخيرة.
اما بالنسبة لما حمله الوسيط المصري، فقد تمحور حول سحب السلاح من جنوب الليطاني وشماله ثم الدخول بمفاوضات مباشرة مع اسرائيل في شرم الشيخ.
فيما قالت مصادر مقربة من "حزب الله" إن "موقف الحزب ثابت وواضح: الالتزام باتفاق وقف النار ولا تنازلات دون تنازل الطرف الآخر".
