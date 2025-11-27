الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

لبنان خارج الأمان.. إلا اذا؟ (فيديو)

2025-11-27 | 15:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لبنان خارج الأمان.. إلا اذا؟ (فيديو)
لبنان خارج الأمان.. إلا اذا؟ (فيديو)

لبنان خارج منطقة الامان، هذا عنوان المرحلة التي تعيشها البلاد،

حيث تجمع الاطراف السياسية في لبنان أن تقييم الوضع الامني هو "عالي المخاطر".
في المقابل لا يزال البعض يعول على الدبلوماسية وإن في اللحظات الاخيرة.
اما بالنسبة لما حمله الوسيط المصري، فقد تمحور حول سحب السلاح من جنوب الليطاني وشماله ثم الدخول بمفاوضات مباشرة مع اسرائيل في شرم الشيخ.
فيما قالت مصادر مقربة من "حزب الله" إن "موقف الحزب ثابت وواضح: الالتزام باتفاق وقف النار ولا تنازلات دون تنازل الطرف الآخر".

 
 
 
مقالات ذات صلة
لبنان خارج الأمان.. إلا اذا؟ (فيديو)

خاص الجديد

محليات

الجديد

أخبار الجديد

المشهد السياسي

حزب الله

مصر

شرم الشيخ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يُحلّق على علو منخفض في أجواء البقاعين الاوسط وبعلبك والبقاع الشمالي
مستندات تُظهر تورط "مدير" العتمة بفساد ملايين الدولارات (شاهد التقرير)

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
شعب مانيك.. مهدد! (فيديو)
12:18
الحقيقة الكاملة لوقف النار… في النشرة المسائية بعد قليل
12:11
مدير "الظلمة" في المحكمة - تابعوا النشرة المسائية
11:49
في حرب؟ - التفاصيل في النشرة بعد قليل
11:42
نواب مذهولون.. "إقترب الخطر"؟ (فيديو)
10:12
معلومات الجديد: ناقش مجلس الوزراء في بداية الجلسة التطورات الأخيرة وخطر التصعيد
10:03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025