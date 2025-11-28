الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

"حزب الله" يرفض مجدداً.. وضربات نوعية في لبنان؟

2025-11-28 | 13:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;حزب الله&quot; يرفض مجدداً.. وضربات نوعية في لبنان؟
"حزب الله" يرفض مجدداً.. وضربات نوعية في لبنان؟

في الوقت الذي يتحضر فيه لبنان لزيارة الحبر الاعظم لمدة ثلاثة أيام، فإن العنوان الامني والسياسي قبل نهاية العام لا يزال يقلق اللبنانيين.
في المبادرات السياسية التي تنشط في الشهر الاخير من هذا العام، اصطدمت المبادرة المصرية بعوائق كما سبق ان اصطدم بها طرح مدير المخابرات حسن رشاد.

وفي معلومات الجديد أن حزب الله وكما اصدر كتابه للرؤساء الثلاثة تزامنا مع الطرح المصري الذي حمله رشاد، هو يرفض الأفكار التي حملها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على اعتبار أن شروطها سبق ان رفضت من الحزب. 

مصادر مقربة من الحزب قرأت في المساعي المصرية، استكمالا لها في اتفاق وقف اطلاق النار في غزة ورغبة في تدعيمه باتفاق في بيروت حتى لو كان ذلك على حساب لبنان وذلك لأن سقوط الاتفاق في غزة، سيؤثر مباشرة على مصر. لذلك فإن المصادر نفسها علقت على ما حمله عبد العاطي، بأنه شروط استسلامية. 

بالمقابل، قالت مصادر دبلوماسية غربية للجديد إن الكلام عن التصعيد الكبير والسريع في لبنان غير دقيق، لان المهلة التي اعطيت من واشنطن للبنان حتى نهاية العام لا تزال قائمة. وبالتالي فإن التصعيد يقتصر على ما تقوم به اسرائيل كل يوم من غارات او اغتيالات وسط معلومات عن ضربات نوعية قد يتعرض لها الحزب ولبنان.

لذلك، فإن الموفدة الاميركية مورغان اورتاغس وقبل ان تصل الأسبوع المقبل الى بيروت، تقول معلومات الجديد إنها ستزور تل أبيب وذلك لاستكمال مهمة التفاوض حول عناوين المرحلة المقبلة بين لبنان واسرائيل، على ان تقوم اورتاغس بنقل رسالة اميركية الى القصر الجمهوري

وبناء على هذا المعطى، وبانتظار انتهاء زيارة الحبر الاعظم، سيكون لبنان على موعد ايضا مع جلسة حكومية يوم الخميس لعرض تقرير الجيش اللبناني الشهري وفق الخطة الموضوعة لمنطقة جنوبي الليطاني.
مقالات ذات صلة
"حزب الله" يرفض مجدداً.. وضربات نوعية في لبنان؟

خاص الجديد

محليات

حزب الله

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل "الجديد" مقابل احدى التلال الخمس المحتلة (فيديو)
لبنان خارج الأمان.. إلا اذا؟ (فيديو)

اقرأ ايضا في خاص الجديد

"البابا موبيلي" وصلت.. بما تتميز؟ (فيديو)
14:53

"البابا موبيلي" وصلت.. بما تتميز؟ (فيديو)

وصلت المركبة البابوية التي تعرف باسم "البابا موبيلي" الى بيروت والتي سيستخدمها البابا لاوون خلال زيارته لبنان على مدى 3 أيام، فماذا نعرف عنها وبما تتميز؟ #أخبار_الجديد

14:53

"البابا موبيلي" وصلت.. بما تتميز؟ (فيديو)

وصلت المركبة البابوية التي تعرف باسم "البابا موبيلي" الى بيروت والتي سيستخدمها البابا لاوون خلال زيارته لبنان على مدى 3 أيام، فماذا نعرف عنها وبما تتميز؟ #أخبار_الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
سليم صفير يتنصلّ من الإنهيار ويوزع الإتهمات (شاهد التقرير)
15:54
"البابا موبيلي" وصلت.. بما تتميز؟ (فيديو)
14:53
مبنى كلف الدولة الملايين دون فائدة.. وديوان المحاسبة يغرّم الوزير المعني (شاهد التقرير)
14:01
معلومات الجديد: أورتاغوس ستزور تل أبيب لاستكمال مهمة التفاوض حول عناوين المرحلة المقبلة بين لبنان واسرائيل وستنقل رسالة أميركية إلى القصر الجمهوري
13:15
مصادر دبلوماسية غربية للجديد: التصعيد يقتصر على ما تقوم به اسرائيل كلَّ يوم من غارات او اغتيالات وسط معلومات عن ضربات نوعية قد يتعرض لها لبنان
13:14
مصادر دبلوماسية غربية للجديد: الكلام عن التصعيد الكبير والسريع في لبنان غير دقيق لأن المهلة التي أعطيت من واشنطن حتى نهاية العام لا تزال قائمة
13:14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025