"حزب الله" يرفض مجدداً.. وضربات نوعية في لبنان؟

وفي معلومات الجديد أن حزب الله
وكما اصدر كتابه للرؤساء الثلاثة تزامنا مع الطرح المصري الذي حمله رشاد، هو يرفض الأفكار التي حملها وزير الخارجية
المصري بدر عبد العاطي على اعتبار أن شروطها سبق ان رفضت من الحزب.
مصادر مقربة من الحزب قرأت في المساعي المصرية
، استكمالا لها في اتفاق وقف اطلاق النار في غزة ورغبة في تدعيمه باتفاق في بيروت
حتى لو كان ذلك على حساب لبنان
وذلك لأن سقوط الاتفاق في غزة، سيؤثر مباشرة على مصر. لذلك فإن المصادر نفسها علقت على ما حمله عبد العاطي، بأنه شروط استسلامية.
بالمقابل، قالت مصادر دبلوماسية غربية للجديد إن الكلام عن التصعيد الكبير والسريع في لبنان غير دقيق، لان المهلة التي اعطيت من واشنطن
للبنان حتى نهاية العام لا تزال قائمة. وبالتالي فإن التصعيد يقتصر على ما تقوم به اسرائيل كل يوم من غارات او اغتيالات وسط معلومات عن ضربات نوعية قد يتعرض لها الحزب ولبنان.
لذلك، فإن الموفدة الاميركية مورغان اورتاغس وقبل ان تصل الأسبوع المقبل الى بيروت، تقول معلومات الجديد إنها ستزور تل أبيب وذلك لاستكمال مهمة التفاوض حول عناوين المرحلة المقبلة بين لبنان واسرائيل، على ان تقوم اورتاغس بنقل رسالة اميركية الى القصر الجمهوري
.
وبناء على هذا المعطى، وبانتظار انتهاء زيارة الحبر الاعظم، سيكون لبنان على موعد ايضا مع جلسة حكومية يوم الخميس لعرض تقرير الجيش اللبناني
الشهري وفق الخطة الموضوعة لمنطقة جنوبي الليطاني.