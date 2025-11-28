"حزب الله" يرفض مجدداً.. وضربات نوعية في لبنان؟

في الوقت الذي يتحضر فيه لزيارة الحبر الاعظم لمدة ثلاثة أيام، فإن العنوان الامني والسياسي قبل نهاية العام لا يزال يقلق اللبنانيين.

في المبادرات السياسية التي تنشط في الشهر الاخير من هذا العام، اصطدمت المبادرة بعوائق كما سبق ان اصطدم بها طرح مدير المخابرات حسن رشاد.



وفي معلومات الجديد أن وكما اصدر كتابه للرؤساء الثلاثة تزامنا مع الطرح المصري الذي حمله رشاد، هو يرفض الأفكار التي حملها المصري بدر عبد العاطي على اعتبار أن شروطها سبق ان رفضت من الحزب.



مصادر مقربة من الحزب قرأت في المساعي ، استكمالا لها في اتفاق وقف اطلاق النار في غزة ورغبة في تدعيمه باتفاق في حتى لو كان ذلك على حساب وذلك لأن سقوط الاتفاق في غزة، سيؤثر مباشرة على مصر. لذلك فإن المصادر نفسها علقت على ما حمله عبد العاطي، بأنه شروط استسلامية.



بالمقابل، قالت مصادر دبلوماسية غربية للجديد إن الكلام عن التصعيد الكبير والسريع في لبنان غير دقيق، لان المهلة التي اعطيت من للبنان حتى نهاية العام لا تزال قائمة. وبالتالي فإن التصعيد يقتصر على ما تقوم به اسرائيل كل يوم من غارات او اغتيالات وسط معلومات عن ضربات نوعية قد يتعرض لها الحزب ولبنان.



لذلك، فإن الموفدة الاميركية مورغان اورتاغس وقبل ان تصل الأسبوع المقبل الى بيروت، تقول معلومات الجديد إنها ستزور تل أبيب وذلك لاستكمال مهمة التفاوض حول عناوين المرحلة المقبلة بين لبنان واسرائيل، على ان تقوم اورتاغس بنقل رسالة اميركية الى القصر .



وبناء على هذا المعطى، وبانتظار انتهاء زيارة الحبر الاعظم، سيكون لبنان على موعد ايضا مع جلسة حكومية يوم الخميس لعرض تقرير الشهري وفق الخطة الموضوعة لمنطقة جنوبي الليطاني.