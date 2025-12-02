الأخبار
04:32
حديث و ضحكات.. هذا ما حصل بين عون و بري قبيل القداس
2025-12-01
أرقام البابوات.. وسرّ اختيارها! (فيديو)
2025-11-29
وضع الجنوب تحت "الاتصالات"!
2025-11-28
"ماتش بوكس" في وسط الطريق! (فيديو)
2025-11-26
مشاهد من الجحيم! (فيديو)
خاص الجديد
حادث سير يودي بحياة ابن الـ15 عام
2025-12-02 | 14:43
A-
A+
حادث سير يودي بحياة ابن الـ15 عام
افاد مراسل الجديد بوقوع حادث سير مساء
اليوم
على طريق
الزرارية
-ارزي قضاء النيطية
وتوفي إثر الحادث الشاب ح. م. (15 عامًا) عندما فقد السيطرة على سيارته واصطدم بعامود كهربائي، وجرح شاب آخر كان برفقته
حادث سير يودي بحياة ابن الـ15 عام
خاص الجديد
محليات
لبنان
النبطية
حادث سير
15:44
أميركا تريد صاروخ الضاحية.. فأين هو؟ (شاهد التقرير)
15:44
أميركا تريد صاروخ الضاحية.. فأين هو؟ (شاهد التقرير)
13:16
معلومات الجديد: أورتاغوس ستزور بيروت بعد ساعات وستجتمع مع "الميكانيزم" ولا لقاءات سياسية
13:16
معلومات الجديد: أورتاغوس ستزور بيروت بعد ساعات وستجتمع مع "الميكانيزم" ولا لقاءات سياسية
13:16
زوار بري نقلاً عنه: لا يتوجس حرباً واسعة دون أن يعني ذلك عدم استمرار التصعيد الذي لم يتوقف أصلاً
13:16
زوار بري نقلاً عنه: لا يتوجس حرباً واسعة دون أن يعني ذلك عدم استمرار التصعيد الذي لم يتوقف أصلاً
كرة القدم
00:50
فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي
كرة القدم
00:48
فيديو - أرسنال بتسعة لاعبين عادل توتنهام
التنس
00:48
سيرينا ويليامز تفتح باب الاحتمالات في التنس
أميركا تريد صاروخ الضاحية.. فأين هو؟ (شاهد التقرير)
15:44
معلومات الجديد: أورتاغوس ستزور بيروت بعد ساعات وستجتمع مع "الميكانيزم" ولا لقاءات سياسية
13:16
زوار بري نقلاً عنه: لا يتوجس حرباً واسعة دون أن يعني ذلك عدم استمرار التصعيد الذي لم يتوقف أصلاً
13:16
زوار بري نقلاً عنه:رئيس المجلس وخلال وداعه البابا لاون على أرض المطار دعاه ليزور الجنوب في زيارة ثانية مذكراً بزيارة السيد المسيح لقانا والحبر الأعظم وعده بتلبية هذه الدعوة
13:15
معلومات الجديد نقلاً عن زوار بري: رئيس المجلس يثمن كثيراً الزيارة البابوية وخلال لقائه الحبر الأعظم أعطاه صورة مفصلة عن الاعتداءات اليومية والخروقات الاسرائيلية ومشهدية الدمار في جنوب لبنان
13:15
معلومات الجديد: الاصلاحات ستنطلق من داخل البيت الكنسي مروراً بالسياسيين المسيحيين المعنيين بحياة اللبنانيين وصولاً الى إصلاحات تشمل لبنان واقتصاده ولا تؤذي شبابه
13:14
13:02
البابا سيزور جنوب لبنان.. وبري: لا نخاف حرباً واسعة!
2025-11-22
نجوم باريس سان جيرمان يتألقون ويكتسحون الجوائز العالمية
2025-12-01
إنطلاق موكب البابا من حريصا إلى دير ما مارون عنّايا
2025-07-27
ملعب دييغو أرماندو مارادونا خارج الخدمة
2025-09-12
في البداوي.. الجيش يتسلم السلاح غداً
2025-09-21
فيديو - ميسي يُسجل ويصنع ويقود انتر ميامي لفوز جديد
14:31
المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب عن زيارة البابا لاون الرابع عشر "اعطى امل الى اللبنانيين .. ويبقى لبنان مركز الثقافة والوعي"
13:13
مقدمة النشرة المسائية 02-12-2025
2025-12-01
كواليس زيارة البابا لاون الرابع عشر بكل مراحلها في حلقة خاصة على الجديد
2025-12-01
مقدمة النشرة المسائية 01-12-2025
2025-12-01
بكركي تتحضر لإستقبال لقاء الشباب مع البابا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-01
لحظة بلحظة.. الجديد في تغطية مباشرة لزيارة البابا
خاص الجديد
13:02
البابا سيزور جنوب لبنان.. وبري: لا نخاف حرباً واسعة!
خاص الجديد
13:02
البابا سيزور جنوب لبنان.. وبري: لا نخاف حرباً واسعة!
عربي و دولي
11:04
"حزب الله" اغتال 4 شخصيات لبنانية.. إسرائيل تزعم وتنشر!
عربي و دولي
11:04
"حزب الله" اغتال 4 شخصيات لبنانية.. إسرائيل تزعم وتنشر!
محليات
11:45
الأم التي فقدت أولادها بغارة اسرائيلية.. التقاها البابا لاون! (صور)
محليات
11:45
الأم التي فقدت أولادها بغارة اسرائيلية.. التقاها البابا لاون! (صور)
عربي و دولي
07:47
"نزع السلاح".. البابا لاون يوجّه دعوة إلى اللبنانيين!
عربي و دولي
07:47
"نزع السلاح".. البابا لاون يوجّه دعوة إلى اللبنانيين!
عربي و دولي
08:25
مباحثات مع أورتاغوس وعن "حزب الله".. ماذا قال وزير خارجية اسرائيل؟
عربي و دولي
08:25
مباحثات مع أورتاغوس وعن "حزب الله".. ماذا قال وزير خارجية اسرائيل؟
عربي و دولي
08:20
شروط جديدة لـ نتنياهو!
عربي و دولي
08:20
شروط جديدة لـ نتنياهو!
