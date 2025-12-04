"حزب الله" غير راضٍ.. ولا سلام ولا تطبيع!

وتقول مصادر سياسية للجديد إنه بغض النظر عن موقف حزب الله
فإن الموقف الرسمي اللبناني النهائي في التفاوض يقرره رئيس الجمهورية، الذي كان قد نسق قرار تعيين السفير كرم مع الرئاستين الثانية والثالثة، وأضافت أن الخطوة جاءت في مواجهة تهديد إسرائيل بتصعيد عسكري على لبنان
، وبعد رفض إسرائيلي – أميركي لوقف العدوان كشرط للتفاوض.
ردا على كل الكلام الاسرائيلي عن تعاون اقتصادي مع لبنان أكدت معلومات الجديد أن مهمة السفير كرم ترتكز فقط على الثوابت اللبنانية
الاربع وهي: بحث وقف الأعمال العدائية، وإعادة الأسرى، والانسحاب من الأراضي المحتلة، وتصحيح النقاط على الخط الأزرق.
معلومات الجديد اكدت أن الموقف الرسمي اللبناني واضح وعبر عنه مرارا رئيس الجمهورية بأن التفاوض لا يهدف لا إلى التطبيع ولا إلى عقد اتفاقية سلام.
وتوقفت مصادر سياسية عند الغارات التي نفذها الجيش الاسرائيلي اليوم
والتي ترافقت مع عدد من الانذارات، واشارت الى ان احتمال التصعيد الاسرائيلي سيبقى قائما رغم توسيع وفد التفاوض، وفي محاولة للضغط الإضافي على لبنان.
مصادر ديبلوماسية قالت للجديد إن القرار اللبناني لاقى ارتياحا عربيا ودوليا، من شأنه خفض التصعيد في المنطقة.
وقد عبر وزير الخارجية
الفرنسي جان بارو عن ذلك في منشور على منصة اكس وقا ل إن المناقشات التي حصلت لاول مرة منذ أربعين عاما بين مسؤولين مدنيين لبنانيين وإسرائيليين في إطار الآلية الفرنسية-الأميركية لمراقبة وقف إطلاق النار خطوة مهمة لتجنب تصعيد جديد والمضي قدما نحو السلام، معلنا أن جان-إيف لودريان سيكون في بيروت
يوم الإثنين.
وفي معلومات الجديد ان زيارة لودريان تأتي استكمالا للمساعي الديبلوماسية الفرنسية التي بدات لخفض التصعيد في لبنان، وقد تقررت بعدما أعلن لبنان قبوله بتوسيع تمثيله في لجنة الميكانيزم.
بالتزامن، يصل الجمعة الى بيروت وفد سفراء مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة قادما من سوريا
التي كان قد وصلها اصلا من لبنان عبر معبر جديدة
يابوس الحدودي. وتأتي الزيارة لدعم البلدين سوريا ولبنان، وفهم التحديات القائمة.