الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
08:48
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
04:37
فجوة لبنان المالية.. ماذا ينتظركم؟ ( فيديو )
02:11
بحر أحمر!
01:33
من الاكتئاب إلى الصرع… العلم يحذّر!
13:24
الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة
خاص الجديد
مراسل الجديد: غارة من مسيّرة إسرائيلية إستهدفت أطراف بلدة كفركلا لجهة تلة العزية
2025-12-17 | 08:44
A-
A+
مراسل الجديد: غارة من مسيّرة إسرائيلية إستهدفت أطراف بلدة كفركلا لجهة تلة العزية
مقالات ذات صلة
الوكالة الوطنية: قوة اسرائيلية فجّرت منزلاً عند أطراف بلدة ميس الجبل لجهة حولا
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية من مسيّرة إستهدفت أطراف بلدة كوثرية السياد
مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت سيارة على أطراف بلدة فرون
مراسل الجديد: غارة من مسيّرة إسرائيلية إستهدفت أطراف بلدة كفركلا لجهة تلة العزية
خاص الجديد
محليات
الجديد:
مسيّرة
إسرائيلية
إستهدفت
أطراف
كفركلا
العزية
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد : لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس والمرجح انعقادها الاثنين المقبل "بطبق دسم" هو مشروع قانون الفجوة المالية
الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:48
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟
تشاهدون الفيديو مرفقًا
08:48
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟
تشاهدون الفيديو مرفقًا
03:16
مراسل الجديد: الأساتذة في روابط التعليم الرسمي ينفذون اعتصاماً أمام مالية طرابلس للمطالبة بحقوقهم
03:16
مراسل الجديد: الأساتذة في روابط التعليم الرسمي ينفذون اعتصاماً أمام مالية طرابلس للمطالبة بحقوقهم
01:37
معلومات الجديد : لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس والمرجح انعقادها الاثنين المقبل "بطبق دسم" هو مشروع قانون الفجوة المالية
01:37
معلومات الجديد : لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس والمرجح انعقادها الاثنين المقبل "بطبق دسم" هو مشروع قانون الفجوة المالية
يحدث الآن
خاص الجديد
08:48
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
خاص الجديد
08:44
مراسل الجديد: غارة من مسيّرة إسرائيلية إستهدفت أطراف بلدة كفركلا لجهة تلة العزية
فن
08:21
الهام الفضالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها بعد إخلاء سبيلها
اخترنا لك
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
08:48
مراسل الجديد: الأساتذة في روابط التعليم الرسمي ينفذون اعتصاماً أمام مالية طرابلس للمطالبة بحقوقهم
03:16
معلومات الجديد : لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس والمرجح انعقادها الاثنين المقبل "بطبق دسم" هو مشروع قانون الفجوة المالية
01:37
الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة
13:24
في مرفأ بيروت.. السيستم معطل والحاويات عالقة!
09:37
إخلاء سبيل أمين سلام.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
2025-12-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
00:40
نادٍ هاوٍ في ليما يحمل هوية تشبه عملاق باريس
2025-08-16
فيديو - كريستيانو رونالدو يتسبب بأزمة في ولاية غوا الهندية
2025-11-29
"أطلق النار على ضابط في الجيش".. ماذا حصل عند حاجز ضهر البيدر؟
2025-10-26
مشية بيلا حديد في عرض فيكتوريا سيكريت تلفت الأنظار.. وهي ترد
12:05
تحت 16 عاماً.. ممنوع التواصل الاجتماعي (فيديو)
01:04
اجتماع باريس: منع تفجير الحرب! (الجمهورية)
بالفيديو
بالفيديو
14:33
نادين نسيب نجيم : من دون ما اقصد صرت مصدر الهام وانا صرت بعصر I don’t care
14:20
مقدمة النشرة المسائية 16-12-2025
2025-12-16
مارلا عوض تقبل تحدي الجمهور وتكشف سر جمالها: "فيلتر"
2025-12-15
مقدمة النشرة المسائية 15-12-2025
2025-12-14
ماذا سيحمل سيمون كرم خلال الاجتماع المقبل للميكانيزم؟ غسان حجار يكشف
2025-12-14
مقدمة النشرة المسائية 14-12-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:27
بعد غارة سبلين.. حركة أمل تنعى "مجاهداً"
محليات
11:27
بعد غارة سبلين.. حركة أمل تنعى "مجاهداً"
محليات
00:35
شاحنة سبلين: خالية من السلاح.. ونصيحة لقائد الجيش: فتّش المنازل! (الأخبار)
محليات
00:35
شاحنة سبلين: خالية من السلاح.. ونصيحة لقائد الجيش: فتّش المنازل! (الأخبار)
محليات
03:51
عن تغيير الإسم.. بيان من "القرض الحسن"!
محليات
03:51
عن تغيير الإسم.. بيان من "القرض الحسن"!
محليات
00:30
تحركات باتجاه دمشق.. ونواب "حزب الله" في مواقف محرجة! (نداء الوطن)
محليات
00:30
تحركات باتجاه دمشق.. ونواب "حزب الله" في مواقف محرجة! (نداء الوطن)
محليات
10:31
تطور ميداني في جدرا.. مراسل الجديد في موقع الغارة مباشرةً
محليات
10:31
تطور ميداني في جدرا.. مراسل الجديد في موقع الغارة مباشرةً
عربي و دولي
01:10
اسرائيل تستعد: مواجهة عسكرية مع "حزب الله"!
عربي و دولي
01:10
اسرائيل تستعد: مواجهة عسكرية مع "حزب الله"!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025