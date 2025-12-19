"حزب الله" يزور الرياض.. إليكم الحقيقة! (فيديو)

في اليومين الماضيين جرى تداول خبر ان مسؤولٍ في الحزب زار إلا ان مصادر سياسية نفت هذا الخبر وقالت: "هذا الخبرَ الذي تم تسريبُه.. وسحب لاحقاًسبَقَته محاولاتٌ مقصودة لتسريب خبرٍ آخر.. عن حوارٍ بين الحزب والسعودية لكن سُرعانَ ما تم نفيُه ايضاً..على اعتبار أن علاقةَ المملكةِ معَ هي من دولةٍ الى دولة وعبر الأطرِ الدبلوماسيةِ والرسمية فقط". ورأت المصادرُ أنَّ "استمرارَ محاولاتِ الإيحاء بوجود حوارٍ مباشِر بين الحزب والسعودية هو محاولةٌ لاستعادة الحزبِ نفوذَه على قرار الدولة ولَعِبِ دورِ المفاوِض عنها وعن سلاحه"!