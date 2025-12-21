عاجل
الكاتب والمخرج المسرحي اللبناني يحيى جابر ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. الآن على الجديد
الكاتب والمخرج المسرحي اللبناني يحيى جابر ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. الآن على الجديد
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:33
جيش من الروبوتات (فيديو)
09:20
مسيّرات تحت الأرض (فيديو)
07:42
ميلاد.. وأجواء بعلبكية (فيديو)
15:03
جيل الثمانينات.. هل أصبحوا كبار السن؟ (شاهد الفيديو)
2025-12-19
بالفيديو.. الإفراج عن عمر الأبطح بعد توقيفه بسبب فيديو "عيد الميلاد"
خاص الجديد
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية ثانية إستهدفت بلدة ياطر الجنوبية
2025-12-21 | 08:11
A-
A+
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية ثانية إستهدفت بلدة ياطر الجنوبية
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا عنصرًا من "حزب الله" في بلدة ياطر الجنوبية
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة ياطر و تم نقل اصابة من المكان
مراسل الجديد: الغارة الإسرائيلية على بلدة ياطر استهدفت دراجة نارية
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية ثانية إستهدفت بلدة ياطر الجنوبية
خاص الجديد
محليات
الجديد:
إسرائيلية
ثانية
إستهدفت
الجنوبية
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: جمعية المصارف تعقد اجتماعاً اليوم الساعة 6:30 لمناقشة خطواتها بشأن قانون الفجوة المالية لتقرر الإضراب اليوم أو انتظار مناقشات الاثنين
مراسل الجديد: محلّقة إسرائيلية إنتحارية إنفجرت داخل احد المنازل في بلدة بليدا دون الإبلاغ عن إصابات
اقرأ ايضا في خاص الجديد
11:31
الكاتب والمخرج المسرحي اللبناني يحيى جابر ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. الآن على الجديد
11:31
الكاتب والمخرج المسرحي اللبناني يحيى جابر ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. الآن على الجديد
09:44
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 21-12-2025.
09:44
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 21-12-2025.
08:37
معلومات الجديد: انقسام في الرأي في جمعية المصارف حول صوابية الذهاب إلى الإضراب وترجيح الاكتفاء في اجتماع اليوم بموقف احتجاجي على قانون الفجوة وطلب التريث بانتظار جلسة مجلس الوزراء غداً
08:37
معلومات الجديد: انقسام في الرأي في جمعية المصارف حول صوابية الذهاب إلى الإضراب وترجيح الاكتفاء في اجتماع اليوم بموقف احتجاجي على قانون الفجوة وطلب التريث بانتظار جلسة مجلس الوزراء غداً
يحدث الآن
خاص الجديد
11:31
الكاتب والمخرج المسرحي اللبناني يحيى جابر ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. الآن على الجديد
فن
11:07
مفاجآت صادمة في قضية سارة خليفة ومقاطع خطيرة داخل غرفة نومها
فن
11:04
حقيقة سحب الجنسية المصرية من البلوغر علي حسن بعد التحاقه بالجيش الامريكي!
اخترنا لك
الكاتب والمخرج المسرحي اللبناني يحيى جابر ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. الآن على الجديد
11:31
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 21-12-2025.
09:44
معلومات الجديد: انقسام في الرأي في جمعية المصارف حول صوابية الذهاب إلى الإضراب وترجيح الاكتفاء في اجتماع اليوم بموقف احتجاجي على قانون الفجوة وطلب التريث بانتظار جلسة مجلس الوزراء غداً
08:37
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة ياطر و تم نقل اصابة من المكان
08:00
ميلاد.. وأجواء بعلبكية (فيديو)
07:42
الحدث - الحلقة الكاملة- 21-12-2025
05:34
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
06:21
هكذا عاش الفنان اللبناني وليد العلايلي أيامه الاخيرة قبل وفاته
2025-12-17
تدهور الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل ونقله إلى المستشفى بصورة عاجلة
2025-08-11
صوفي تيرنر ترد بحزم على انتقاد غيابها عن طفلتيها
2025-12-20
الأسير في المستشفى.. وعملية! (صورة)
2025-10-26
"الحيوان اللبناني الوطني" تلاحقه كلاب! (شاهد الفيديو)
2025-10-18
تمزق فستان مايا دياب في مهرجان الجونة.. والموقف يتحول إلى لحظة طريفة
بالفيديو
بالفيديو
13:06
مقدمة النشرة المسائية 20-12-2025
2025-12-19
مقدمة النشرة المسائية 19-12-2025
2025-12-19
جعجع عقد مؤتمراً صحافياً في معراب.. مراسلة الجديد توافينا بالمستجدات
2025-12-19
رئيس الوزراء المصري يستكمل جولته.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-18
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025
2025-12-18
ابنة هيلدا خليفة اصبحت شابة تضاهي والدتها جمالا
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:02
غداً.. الأنظار إلى القصر الجمهوري! (الأنباء الكويتية)
محليات
02:02
غداً.. الأنظار إلى القصر الجمهوري! (الأنباء الكويتية)
محليات
09:54
"شيخ نعيم".. رسالة من جعجع!
محليات
09:54
"شيخ نعيم".. رسالة من جعجع!
محليات
14:06
"حزب الله" سيعلنها.. سلمنا السلاح! (شاهد الفيديو)
محليات
14:06
"حزب الله" سيعلنها.. سلمنا السلاح! (شاهد الفيديو)
محليات
16:12
عملية وشيكة في لبنان.. تل أبيب تحذر: "لن نسمح"
محليات
16:12
عملية وشيكة في لبنان.. تل أبيب تحذر: "لن نسمح"
محليات
09:44
تفكيك جهاز تجسس اسرائيلي.. بيان جديد للجيش! (صور)
محليات
09:44
تفكيك جهاز تجسس اسرائيلي.. بيان جديد للجيش! (صور)
محليات
16:41
قبطان روسوس يكشف للمرة الاولى ما لم يقله "إيغور" للبيطار
محليات
16:41
قبطان روسوس يكشف للمرة الاولى ما لم يقله "إيغور" للبيطار
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025