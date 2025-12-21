عاجل
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
04:02
من ساحة الحرب إلى شوارع العيد (فيديو)
14:23
السوريون ومليارات الدولارات في لبنان - شاهد الفيديو
12:16
"سانتا الجديد" في المطار.. وهدايا للأطفال
11:17
ارتكبها نظام الأسد.. حكاية مجزرة باب التبانة (فيديو)
10:33
جيش من الروبوتات (فيديو)
خاص الجديد
وزير المالية ياسين جابر لـ #وهلق_شو: علينا إعادة ترميم القطاع المصرفي وبمسودة مشروع قانون "الفجوة المالية" حاولنا إعطاء المودع مسار للحل
2025-12-21 | 15:00
A-
A+
وزير المالية ياسين جابر لـ #وهلق_شو: علينا إعادة ترميم القطاع المصرفي وبمسودة مشروع قانون "الفجوة المالية" حاولنا إعطاء المودع مسار للحل
مقالات ذات صلة
المودعون يحذّرون: قانون الفجوة المالية لن يمرّ
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: قانون الفجوة المالية لن يمر في مجلس النواب
رئاسة مجلس الوزراء تنشر مشروع قانون الفجوة المالية
وزير المالية ياسين جابر لـ #وهلق_شو: علينا إعادة ترميم القطاع المصرفي وبمسودة مشروع قانون "الفجوة المالية" حاولنا إعطاء المودع مسار للحل
خاص الجديد
محليات
المالية
ياسين
#وهلق_شو:
علينا
إعادة
ترميم
القطاع
المصرفي
وبمسودة
مشروع
قانون
"الفجوة
المالية"
حاولنا
إعطاء
المودع
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: جمعية المصارف تعقد اجتماعاً اليوم الساعة 6:30 لمناقشة خطواتها بشأن قانون الفجوة المالية لتقرر الإضراب اليوم أو انتظار مناقشات الاثنين
مراسل الجديد: محلّقة إسرائيلية إنتحارية إنفجرت داخل احد المنازل في بلدة بليدا دون الإبلاغ عن إصابات
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:34
ياسين جابر لـ #وهلق_شو: قانون الفجوة المالية يُبت أخيراً في المجلس النيابي ولبنان مهدد بإدراجه على اللائحة السوداء وعلينا إزالة هذا الخطر
15:34
ياسين جابر لـ #وهلق_شو: قانون الفجوة المالية يُبت أخيراً في المجلس النيابي ولبنان مهدد بإدراجه على اللائحة السوداء وعلينا إزالة هذا الخطر
15:16
ياسين جابر لـ #وهلق_شو: من الممكن ألا يُقر قانون الفجوة المالية غداً وسيكون هناك جلسة وزارية ثانية صباح الثلاثاء لتبادل وجهات النظر
15:16
ياسين جابر لـ #وهلق_شو: من الممكن ألا يُقر قانون الفجوة المالية غداً وسيكون هناك جلسة وزارية ثانية صباح الثلاثاء لتبادل وجهات النظر
14:54
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: قانون الفجوة المالية لن يمر في مجلس النواب
14:54
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: قانون الفجوة المالية لن يمر في مجلس النواب
يحدث الآن
محليات
04:47
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
محليات
04:23
رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود للجديد: المسار التفاوضي أعاد الثقة للمغتربين والسياح مع تسجيل نحو 73 رحلة يومياً لنحو 18–20 ألف راكب
فن
04:22
أزمة جديدة بين فيكتوريا بيكهام وبروكلين تثير التكهنات
اخترنا لك
ياسين جابر لـ #وهلق_شو: قانون الفجوة المالية يُبت أخيراً في المجلس النيابي ولبنان مهدد بإدراجه على اللائحة السوداء وعلينا إزالة هذا الخطر
15:34
ياسين جابر لـ #وهلق_شو: من الممكن ألا يُقر قانون الفجوة المالية غداً وسيكون هناك جلسة وزارية ثانية صباح الثلاثاء لتبادل وجهات النظر
15:16
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: قانون الفجوة المالية لن يمر في مجلس النواب
14:54
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: العلاقة بين الرئيس عون و"حزب الله" جيدة جداً ولقاء حصل بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والتنسيق قائم ومستمر
14:51
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أتمنى أن يكون كلام الرئيس سلام "مُنسّق" مع الرئيسين عون وبري وعلى الدولة اللبنانية وضع مسار واضح للمرحلة المقبلة
14:50
السوريون ومليارات الدولارات في لبنان - شاهد الفيديو
14:23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-10-14
عودة الطيور المهاجرة إلى بحيرة القرعون
2025-11-07
محمد رمضان يعلّق على حكم حبسه عامين بسبب أغنية!
2025-12-16
جديد هجوم سيدني: عبوات ناسفة وعلمان لداعش!
2025-12-18
معلومات الجديد: دائرة المسافرين في جمارك المطار تضبط شحنة من 90 مسدس "غلوك" أثناء محاولة تهريبها مفككة بالحقائب
2025-08-16
ريهام عبد الغفور تنهار بسبب فقدانها والدها.. "كسرني نصين"
2025-12-07
من معراب.. مراسلة الجديد توفينا بالمستجدات
بالفيديو
بالفيديو
04:00
الاخوين الصباغ في "انا وجيفارا" يستذكرون حضور زياد الرحباني قبل 20 سنة
03:55
نادين الراسي برسالة حادة لزميلاتها بالوسط الفني: المخوخ اللي عم تنـ ـفجر نفسوها
13:08
مقدمة النشرة المسائية 21-12-2025
12:58
"سانتا الجديد" في المطار.. وهدايا للأطفال
2025-12-20
مقدمة النشرة المسائية 20-12-2025
2025-12-19
مقدمة النشرة المسائية 19-12-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
09:54
"شيخ نعيم".. رسالة من جعجع!
محليات
09:54
"شيخ نعيم".. رسالة من جعجع!
منوعات
09:20
مسيّرات تحت الأرض (فيديو)
منوعات
09:20
مسيّرات تحت الأرض (فيديو)
خاص الجديد
12:55
لبنان واسرائيل.. مقاربات جداً مختلفة!
خاص الجديد
12:55
لبنان واسرائيل.. مقاربات جداً مختلفة!
محليات
09:44
تفكيك جهاز تجسس اسرائيلي.. بيان جديد للجيش! (صور)
محليات
09:44
تفكيك جهاز تجسس اسرائيلي.. بيان جديد للجيش! (صور)
فن
06:21
هكذا عاش الفنان اللبناني وليد العلايلي أيامه الاخيرة قبل وفاته
فن
06:21
هكذا عاش الفنان اللبناني وليد العلايلي أيامه الاخيرة قبل وفاته
عربي و دولي
09:58
"لقاء الحسم".. نتنياهو وترامب!
عربي و دولي
09:58
"لقاء الحسم".. نتنياهو وترامب!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025