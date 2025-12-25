الرئيس عون رداً على سؤال مراسل الجديد: اتصالاتنا الدبلوماسية مستمرة لإبعاد شبح الحرب والأمور تتجه نحو خواتيم ايجابية

مصادر سياسية لـ"الجديد": التصعيد الذي بلغ مشارف صيدا لا يفاجئنا، فإسرائيل ستستمر بالضغط وستتقدم بعيداً عن الحدود لإجبار لبنان على القبول بالمطالب الإسرائيلية