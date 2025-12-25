الأخبار
الرئيس عون رداً على سؤال مراسل الجديد: اتصالاتنا الدبلوماسية مستمرة لإبعاد شبح الحرب والأمور تتجه نحو خواتيم ايجابية
2025-12-25 | 02:56
A-
A+
الرئيس عون رداً على سؤال مراسل الجديد: اتصالاتنا الدبلوماسية مستمرة لإبعاد شبح الحرب والأمور تتجه نحو خواتيم ايجابية
مقالات ذات صلة
الرئيس عون: اجتماع لجنة الميكانيزم كان إيجابيا ونعمل على تجنيب لبنان شبح حرب ثانية
الرئيس عون: نتمسك بالحلول الدبلوماسية ولا نريد لغة الحرب… وردود الفعل الدولية على موقف لبنان إيجابية
الرئيس عون: عودة الأسرى المعتقلين في إسرائيل تشكل أولوية في المفاوضات والاتصالات مستمرة لإطلاقهم ونأمل الوصول إلى نتائج إيجابية بأسرع وقت ممكن
الرئيس عون رداً على سؤال مراسل الجديد: اتصالاتنا الدبلوماسية مستمرة لإبعاد شبح الحرب والأمور تتجه نحو خواتيم ايجابية
خاص الجديد
محليات
مراسل
الجديد:
اتصالاتنا
الدبلوماسية
مستمرة
لإبعاد
الحرب
والأمور
خواتيم
ايجابية
