مصادر فلسطينية للجديد: زيارة السفير الفلسطيني إلى الجنوب جاءت في إطار طيّ صفحة الحرب وتكريم ضحايا الطرفين وتميّزت بالصراحة وشملت نقاشًا مع أهالي المنطقة وفاعلياتها

مصادر حكومية للجديد: الحكومة ستستمع في أول أو ثاني جلسة من العام الجديد لتقرير قائد الجيش الذي سيعلن مبدئياً انتهاء حصر السلاح جنوب الليطاني على أن يحدد الجيش مهلة إنجاز المرحلة الثانية شمال الليطاني