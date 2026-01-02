دون حرب كبرى.. لبنان أمام فرصة التفاوض!

في المشهد عنوانان، عنوان انعقاد الميكانيزم الاسبوع المقبل، والعنوان الامني اليومي.



في العنوان الاول قالت معلومات الجديد إن الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لن يصل الى في الاسبوع الاول من هذا العام وبالتالي هو لن يشارك في اجتماع الميكانيزم بعدما كانت طرحت هذه الفكرة من الفرنسيين. وتم تأجيل زيارته اسبوعا على الاقل بحيث تأتي هذه الزيارة في سياق الضغط الفرنسي لتطبيق شروط صندوق النقد، بالاضافة الى العمل الفرنسي على مستقبل جنوب بعد انتهاء مدة مهام اليونيفل هناك.

في العنوان الامني ورغم كل التقارير الاسرائيلية التي تتحدث عن تصعيد كبير إلا أن مصادر سياسية قالت للجديد إن لبنان لا يزال امام فرصة التفاوض الدبلوماسي من دون الذهاب الى حرب كبرى.