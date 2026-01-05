الأخبار
خاص الجديد

هل تنطلق إعادة الاعمار؟ - التفاصيل في النشرة المسائية

2026-01-05 | 12:13
هل تنطلق إعادة الاعمار؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
هل تنطلق إعادة الاعمار؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
هل تنطلق إعادة الاعمار؟ - التفاصيل في النشرة المسائية

خاص الجديد

محليات

تنطلق

إعادة

الاعمار؟

التفاصيل

النشرة

المسائية

معلومات الجديد: يعود رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا من إجازته العائلية التي أمضاها في مصر لمدة أسبوع
من تشافيز الى محور إيران.. مسلسل الإطاحة بمادورو

بصمات "أبو عمر" في مرفأ بيروت! - شاهد الفيديو
14:46
براز في الالبان، صراصير، دود، وزيوت مهدرجة .. تابعوا "لقمة وطن" الآن على الجديد
14:34
النائب جورج عدوان لـ"الجديد": ننتظر من رئيس الجمهورية أن يرسل رسالة إلى المجلس النيابي يطلب فيها عقد جلسة لاتخاذ موقف من مشروع قانون الحكومة
13:29
لبنان يبدأ خطة إعادة الإعمار.. مقابلة خاصة مع وزير المال - شاهد التقرير
13:04
ياسين جابر للجديد: هناك مفاوضات مع صناديق عربية منها صندوق التنمية العربي في الكويت الذي أبدى إستعداده لتقديم قرض بقيمة 120 مليون دولار خلال مناقشات في واشنطن
13:03
ياسين جابر للجديد: بدأنا التفاوض مع الجانب الفرنسي الذي عرض قرضا بقيمة 75 مليون يورو لإعادة الإعمار
13:02
