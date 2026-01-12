لبنان يثبِّت سيادته جنوب الليطاني.. واسرائيل تشكك - شاهد التقرير

عاجل
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
ترامب: المساعدة في الطريق واجعلوا إيران عظيمة مجددا
ترامب: المساعدة في الطريق واجعلوا إيران عظيمة مجددا
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج والمساعدة في الطريق
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج والمساعدة في الطريق
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
12
o
متن
12
o
07:27
حبات برد ضخمة في النبطية! (فيديو)
01:57
بالفيديو.. الثلوج تُغطّي ضهر البيدر
15:54
مواطن يستغيث اثر غرق سيارته - شاهد الفيديو
15:33
بحثاً عن "الفلول".. لبنان سيتحرك! - شاهد الفيديو
15:09
تساقط ساحر للثلوج في أعالي بعلبك - شاهد الفيديو
خاص الجديد
لبنان يثبِّت سيادته جنوب الليطاني.. واسرائيل تشكك - شاهد التقرير
2026-01-12 | 14:41
A-
A+
لبنان يثبِّت سيادته جنوب الليطاني.. واسرائيل تشكك - شاهد التقرير
بدعم رئاسي.. الجيش سحب السلاح من جنوب الليطاني - شاهد التقرير
وزير العدل لـ"الجديد": اتفاقية بين لبنان وسوريا ستولد قريباً - شاهد التقرير
حماس أعادت 3 جثث لإسرائيل.. وتشكيك بهويتهم!
لبنان يثبِّت سيادته جنوب الليطاني.. واسرائيل تشكك - شاهد التقرير
خاص الجديد
محليات
لبنان
اسرائيل
جنوب الليطاني
علاء موسى رداً على سؤال مراسل الجديد: ننتظر خطة الجيش للمرحلة الثانية من حصر السلاح مطلع الشهر المقبل
إسرائيل لم تتجاوب.. وقصفت كفرحتى! (فيديو)
09:07
مراسل الجديد: انهيار جسر العريضه على الحدود اللبنانية - السورية بالكامل جراء السيول
09:07
مراسل الجديد: انهيار جسر العريضه على الحدود اللبنانية - السورية بالكامل جراء السيول
08:35
بالفيديو - انهيار جسر العريضه على الحدود اللبنانية - السورية بالكامل
أفاد مراسل الجديد بانهيار جسر العريضة على الحدود اللبنانية–السورية بالكامل نتيجة السيول.
08:35
بالفيديو - انهيار جسر العريضه على الحدود اللبنانية - السورية بالكامل
أفاد مراسل الجديد بانهيار جسر العريضة على الحدود اللبنانية–السورية بالكامل نتيجة السيول.
07:27
حبات برد ضخمة في النبطية! (فيديو)
07:27
حبات برد ضخمة في النبطية! (فيديو)
عربي و دولي
09:54
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
عربي و دولي
09:53
ترامب: المساعدة في الطريق واجعلوا إيران عظيمة مجددا
عربي و دولي
09:52
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج والمساعدة في الطريق
مراسل الجديد: انهيار جسر العريضه على الحدود اللبنانية - السورية بالكامل جراء السيول
09:07
بالفيديو - انهيار جسر العريضه على الحدود اللبنانية - السورية بالكامل
08:35
حبات برد ضخمة في النبطية! (فيديو)
07:27
الحدث- الحلقة الكاملة- 13-01-2026
06:32
بعدما طارت ألواح الطاقة.. أين استقرت.. ومهندس يحذر! (فيديو)
05:58
صيادو مرفأ العريضة تحت تهديد مياه النهر الكبير (فيديو)
03:11
09:07
مراسل الجديد: انهيار جسر العريضه على الحدود اللبنانية - السورية بالكامل جراء السيول
05:11
مراسلة الجديد : الهيئة الاتهامية طلبت التحقيق مع رؤساء مجالس إدارة المصارف والمدراء لاستيضاحهم حول العمليات وترتيب النتائج القانونية في حال ثبوت اي تقصير أو إهمال
2026-01-11
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت دراجة في بلدة صديقين الجنوبية
01:39
العاصفة تشتدّ.. كيف سيكون الطقس في اليومين المقبلين؟
10:33
العاصفة تتجه نحو ذروتها.. مراسل الجديد ينقل المشهد مباشرة
09:04
أ.ب: إدارة ترامب تصنف فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن منظمات إرهابية
13:04
مقدمة النشرة المسائية 12-01-2026
2026-01-11
مقدمة النشرة المسائية 11-01-2026
2026-01-10
مقدمة النشرة المسائية 10-01-2026
2026-01-10
مراسم دفن هلي الرحباني.. الجديد تواكب من بكفيا
2026-01-09
مقدمة النشرة المسائية 09-01-2026
2026-01-09
تصريح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي من عين التينة
محليات
14:48
بسبب الأحوال الجوية.. وزيرة التربية تصدر بياناً
محليات
14:48
بسبب الأحوال الجوية.. وزيرة التربية تصدر بياناً
عربي و دولي
11:32
5 رؤوس بشرية معلّقة على الشاطئ (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
11:32
5 رؤوس بشرية معلّقة على الشاطئ (شاهد الفيديو)
محليات
06:18
عن الدراجات والفاليه والسير.. اجتماع هام في الداخلية
محليات
06:18
عن الدراجات والفاليه والسير.. اجتماع هام في الداخلية
محليات
14:41
عاجل: مدارس خاصة عدة قررت الاقفال غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات باشتداد العاصفة
محليات
14:41
عاجل: مدارس خاصة عدة قررت الاقفال غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات باشتداد العاصفة
محليات
15:09
تساقط ساحر للثلوج في أعالي بعلبك - شاهد الفيديو
محليات
15:09
تساقط ساحر للثلوج في أعالي بعلبك - شاهد الفيديو
محليات
02:32
عن "حزب الله" والشيعة.. مواقف جديدة لـ رجي!
محليات
02:32
عن "حزب الله" والشيعة.. مواقف جديدة لـ رجي!
