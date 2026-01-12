عاجل
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
ترامب: المساعدة في الطريق واجعلوا إيران عظيمة مجددا
ترامب: المساعدة في الطريق واجعلوا إيران عظيمة مجددا
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج والمساعدة في الطريق
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج والمساعدة في الطريق
خاص الجديد

لبنان يثبِّت سيادته جنوب الليطاني.. واسرائيل تشكك - شاهد التقرير

2026-01-12 | 14:41
لبنان يثبِّت سيادته جنوب الليطاني.. واسرائيل تشكك - شاهد التقرير
لبنان يثبِّت سيادته جنوب الليطاني.. واسرائيل تشكك - شاهد التقرير


لبنان يثبِّت سيادته جنوب الليطاني.. واسرائيل تشكك - شاهد التقرير

علاء موسى رداً على سؤال مراسل الجديد: ننتظر خطة الجيش للمرحلة الثانية من حصر السلاح مطلع الشهر المقبل
إسرائيل لم تتجاوب.. وقصفت كفرحتى! (فيديو)

مراسل الجديد: انهيار جسر العريضه على الحدود اللبنانية - السورية بالكامل جراء السيول
09:07
بالفيديو - انهيار جسر العريضه على الحدود اللبنانية - السورية بالكامل
08:35
حبات برد ضخمة في النبطية! (فيديو)
07:27
الحدث- الحلقة الكاملة- 13-01-2026
06:32
بعدما طارت ألواح الطاقة.. أين استقرت.. ومهندس يحذر! (فيديو)
05:58
صيادو مرفأ العريضة تحت تهديد مياه النهر الكبير (فيديو)
03:11
