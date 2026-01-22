لا رسالة تحذيرية من أميركا.. و "فتور" بين الرئيس عون وحزب الله!

في المشهد ثلاثة عناوين: الاول زيارة قائد الجيش الى واشنطن، والثاني العلاقة بين ورئيس الجمهورية، والثالث الحل في احتواء السلاح.



في العنوان الاول، من المفترض ان يزور قائد الجيش رودولف هيكل واشنطن بداية شباط حيث يعقد لقاءات مع رئيس الاركان في الجيش ومساعد وسيكون له لقاءات في ومع عدد من لجان الكونغرس ومن المحتمل ان يكون له ايضا لقاء مع مجلس الامن القومي.



وفي معلومات الجديد أن لا صحة لكل الكلام عن رسالة تحذير سيتلقاها هيكل في واشنطن، ولا صحة للكلام عن طلب الضرب بيد من حديد او التصادم مع الحزب في الداخل.



بل تضيف مصادر دبلوماسية اميركية أن المسؤولين في واشنطن سيستمعون الى مقاربة هيكل للسلاح، وابرز ما حققه جنوب الليطاني وتقييمه لخطة العمل شمال الليطاني، كما سيستمعون الى حاجات الجيش في المرحلة المقبلة.



إلا أن المصادر الدبلوماسية المطلعة على الزيارة تتحدث عن انه في حال حصول ضربة اميركية لايران في الايام المقبلة ، فان ذلك قد يغير في عدد من العناوين في والمنطقة.



من جهتها، تقول مصادر عسكرية للجديد إن قائد الجيش سيقدم مقاربته للمرحلة المقبلة على ان تحصل بعيدا عن اي احتكاك مع الحزب او مع البيئة حفاظا على السلم الاهلي. فنموذج الجنوب الذي قدمه يمكن ان ينسحب على شمال الليطاني.



في العنوان الثاني، تحدثت معلومات الجديد عن فتور في العلاقة بين رئيس الجمهورية وحزب منذ كلام عون عن عقلنة الحزب. وتساءلت مصادر الحزب عن كلام الرئيس الاخير مع الدبلوماسيين الذي قال فيه إنه لم تطلق رصاصة واحدة في عهده، ألم يجدر به الكلام ايضا عن كم غارة شنتها اسرائيل على لبنان او كم خرقا حصل خلال العهد؟ وتضيف مصادر الحزب أنه على الرغم من ان كلام عون اغضب البيئة المستهدفة إلا أن الحزب على الصعيد الرسمي لم يدخل في سجال رسمي مع الرئيس بانتظار ان يكون هناك خطوة تعيد الامور الى مسارها رغم صعوبة ذلك.



في العنوان الثالث وهو احتواء السلاح، عاد احتواء السلاح ليكون عنوان المقاربة الأمثل للحل على مستوى شمال الليطاني وهي مقاربة تعيد للدولة سلطتها على كل اراضيها وقرار الحرب والسلم ولكن تترك السلاح في المخازن على ان يدافع لبنان بكل قواه عند اي اعتداء اسرائيلي ولكن تحت إمرة الدولة.