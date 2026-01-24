جولة جديدة لـ عمر خداج في قرى قضاء عاليه للتعرف على خيراتها ومنتجاتها.. في "العودة الى النملية" الآن على الجديد

فرق الإنقاذ تمكنت من سحب سيدة من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس بالقبة وهي لا تزال على قيد الحياة

فرق الإنقاذ تمكنت من سحب سيدة من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس بالقبة وهي لا تزال على قيد الحياة