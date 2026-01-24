الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

خاص الجديد

جولة جديدة لـ عمر خداج في قرى قضاء عاليه للتعرف على خيراتها ومنتجاتها.. في "العودة الى النملية" الآن على الجديد

2026-01-24 | 11:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جولة جديدة لـ عمر خداج في قرى قضاء عاليه للتعرف على خيراتها ومنتجاتها.. في "العودة الى النملية" الآن على الجديد
جولة جديدة لـ عمر خداج في قرى قضاء عاليه للتعرف على خيراتها ومنتجاتها.. في "العودة الى النملية" الآن على الجديد
مقالات ذات صلة
جولة جديدة لـ عمر خداج في قرى قضاء عاليه للتعرف على خيراتها ومنتجاتها.. في "العودة الى النملية" الآن على الجديد

خاص الجديد

محليات

جديدة

عاليه

للتعرف

خيراتها

ومنتجاتها..

"العودة

النملية"

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: قوة مشاة اسرائيلية مؤلفة من 9 جنود تقدمت من الموقع المستحدث في "تلة الحمامص" نحو منطقة "العمرة" بالقرب من المشاريع الزراعية في بساتين الوزاني داخل الاراضي اللبنانية
بعد تحقيقات الجديد.. شركات مراهنات في دائرة الشبهة

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: إصابة شخص بطلق ناري في صبرا خلال عملية ثأر بين تجار المخدرات بسبب خلاف على النفوذ والزبائن وسط حالة استنفار في المنطقة
15:26
الجديد مستمرة في مواكبة حادثة طرابلس - شاهد البث المباشر
12:50
مراسل الجديد: سكان أحد المباني في منطقة الحارة البرّانية بمدينة طرابلس يغادرون منازلهم بعد ظهور تشققات خطيرة في جدران المبنى ما أثار مخاوف من احتمال انهياره في أي لحظة
12:26
بري على خط التهدئة في المشهد السياسي بعد قليل
12:01
مراسل الجديد: انتشال جثة الأب من تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة القبة في طرابلس
12:01
"تشنجات" على خط عين التينة - حارة حريك.. ورسالة إلى ترامب!
11:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026