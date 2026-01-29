عاجل
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام 2026 بأكثرية 59 صوتا و34 صوتا معارضا و11 صوتًا ممتنعًا
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام 2026 بأكثرية 59 صوتا و34 صوتا معارضا و11 صوتًا ممتنعًا
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة عام 2026
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة عام 2026
4 آب "الحقيقة الضائعة"
04:56
"نحن كمان منقاتل".. ريفي يرد على نائب الحزب (شاهد الفيديو)
04:34
مناقشات الموازنة.. chatgpt له كلمته أيضاً (صورة وتفاصيل)
2026-01-28
لليوم الثاني مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
2026-01-28
بالفيديو.. لحظة وصول الشرع الى موسكو
2026-01-28
كشفت المستور.. همسات بوصعب لبري: ستسقط الموازنة (فيديو)
خاص الجديد
مراسل الجديد: اجتماع في مجلس النواب بين وفد من العسكريين المتقاعدين ونواب ووزراء بهذه الاثناء
2026-01-29 | 12:09
مراسل الجديد: اجتماع في مجلس النواب بين وفد من العسكريين المتقاعدين ونواب ووزراء بهذه الاثناء
بالفيديو.. العسكريون المتقاعدون يعترضون موكب النواب
فتح الطريق الدولي عند مستديرة الجبلي دورس جنوبي بعلبك بعد قطعها من قبل العسكريين المتقاعدين
مراسل الجديد: قطع الطرقات المؤدية من و إلى ساحة النور في طرابلس من قبل العسكريين المتقاعدين
مراسل الجديد: اجتماع في مجلس النواب بين وفد من العسكريين المتقاعدين ونواب ووزراء بهذه الاثناء
اجتماع
النواب
العسكريين
المتقاعدين
ونواب
ووزراء
الاثناء
الاثناء
معلومات الجديد : الحكومة ستطبّق ما يطبّق من قانون الانتخاب في لبنان في ٣ أيار ما لم يصدر قانون تعديلي
شاحنتان للحزب في الطيونة؟ تضارب في الروايات ومصادر توضح - شاهد التقرير
14:44
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام 2026 بأكثرية 59 صوتا و34 صوتا معارضا و11 صوتًا ممتنعًا
14:44
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام 2026 بأكثرية 59 صوتا و34 صوتا معارضا و11 صوتًا ممتنعًا
12:46
الإحتجاجات مستمرة في ساحة النجمة.. مراسلة الجديد تنقل الصورة
12:46
الإحتجاجات مستمرة في ساحة النجمة.. مراسلة الجديد تنقل الصورة
12:43
مراسل الجديد ينقل تفاصيل جلسة الموازنة المسائية
12:43
مراسل الجديد ينقل تفاصيل جلسة الموازنة المسائية
محليات
14:56
هكذا توزعت أصوات المصادقة على موازنة 2026
خاص الجديد
14:44
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام 2026 بأكثرية 59 صوتا و34 صوتا معارضا و11 صوتًا ممتنعًا
محليات
14:43
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة عام 2026
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام 2026 بأكثرية 59 صوتا و34 صوتا معارضا و11 صوتًا ممتنعًا
14:44
الإحتجاجات مستمرة في ساحة النجمة.. مراسلة الجديد تنقل الصورة
12:46
مراسل الجديد ينقل تفاصيل جلسة الموازنة المسائية
12:43
العسكريون المتقاعدون يقطعون طريق عام صور عند مفرق العباسية (فيديو)
12:25
مراسل الجديد: قطع الطرقات المؤدية من و إلى ساحة النور في طرابلس من قبل العسكريين المتقاعدين
12:20
المرحلة الثانية من حصر السلاح.. تنتظر الزيارة - التفاصيل في النشرة المسائية
12:05
2026-01-17
ماكرون: سنواصل جهودنا لمساندة المسار التفاوضي دعما لوحدة سوريا وسلامة أراضيها
2025-11-13
انسداد مجرى نهر الليطاني بسبب الغارات (فيديو)
2026-01-27
"ناطريتك تنزلي".. لحظات ما قبل استشهاد الاعلامي علي نور الدين
2025-10-04
مداهمات للجيش في بعلبك
2025-10-20
جديد قضية هنيبعل القذافي.. إعتراض ومطالبة برفع الكفالة
2025-10-03
تقرير الجيش: إسرائيل المعوّق.. وعون لا يتبنى سيناريوهات الحرب (الجمهورية)
13:36
مقدمة النشرة المسائية 29-01-2026
05:41
نقل مباشر لاستكمال جلسة مناقشة موازنة عام 2026 لليوم الثالث من مجلس النواب
2026-01-28
مقدمة النشرة المسائية 28-01-2026
2026-01-27
امل حجازي: الحجاب بفترة من الفترات تعبلي نفسيتي وحسيت اني خَتيرت على بكير
2026-01-27
امل حجازي عن خلعها الحجاب: خلعت شقفة قماش يمكن لغيري بتعنيلون كتير
2026-01-27
مقدمة النشرة المسائية 27-01-2026
محليات
07:59
"ما عنا شي نعطيه للأساتذة".. مكتب الرئيس سلام ينفي!
محليات
07:59
"ما عنا شي نعطيه للأساتذة".. مكتب الرئيس سلام ينفي!
خاص الجديد
15:07
شاحنتان للحزب في الطيونة؟ تضارب في الروايات ومصادر توضح - شاهد التقرير
خاص الجديد
15:07
شاحنتان للحزب في الطيونة؟ تضارب في الروايات ومصادر توضح - شاهد التقرير
فن
09:16
مصدر خاص للجديد يكشف سبب وفاة الممثلة هدى الشعراوي
فن
09:16
مصدر خاص للجديد يكشف سبب وفاة الممثلة هدى الشعراوي
عربي و دولي
08:32
العثور على الفنانة هدى شعراوي مقتولة في منزلها (صورة)
عربي و دولي
08:32
العثور على الفنانة هدى شعراوي مقتولة في منزلها (صورة)
عربي و دولي
00:58
وسط حالة من الضبابية.. الذهب يحطم الأرقام القياسية والفضة ترتفع
عربي و دولي
00:58
وسط حالة من الضبابية.. الذهب يحطم الأرقام القياسية والفضة ترتفع
محليات
00:47
مسودة اتفاق بين لبنان وسوريا: تسليم من أمضوا 10 سنوات سجنية
محليات
00:47
مسودة اتفاق بين لبنان وسوريا: تسليم من أمضوا 10 سنوات سجنية
