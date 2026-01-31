"لا تتدخّل".. رسالة فرنسية لـ "حزب الله"!

فالولايات المتحدة مقتنعة بضرورة دعم الجيش وعدم إعاقة استكمال مهامه وهو ما يترجم بالمرونة المفتوحة على المساعدات العسكرية حصرا من دون أن يعني ذلك أي تراجع في ملف حصرية السلاح وفرض السيادة، وبانتظار عودة القائد وعرض المرحلة الثانية، تستمر التحضيرات لمؤتمر أذار.وقد علمت الجديد أن الفرنسي جان نويل بارو يزور في شباط، وتضيف المعلومات أن الاندفاعة الفرنسية نحو هي لإقناعه أو بشكل أدق لإقناع حزب الله بعدم التدخل في أي مواجهة.ويعلق المصدر، بعيد السابع من أكتوبر زاره وزير الخاجية الفرنسي في محاولة لإقناعه بالحياد، لتشن اسرائيل أعنف الجولات على لبنان في حرب الاسناد، ومجددا بالتزامن مع الضربة على في حزيران الماضي، عاد وزير الخارجية الفرنسي لتأكيد الحياد اللبناني.وعليه فإن زيارة بارو تندرج في الإطار نفسه مع ما يروج حاليا عن إمكانية إسناد لايران إذا ما تعرضت لهجوم، وسط حديث عن قدرة حزب على المواجهة وفقا لمئات الباليستية التي يمتلكها.