معلومات "الجديد": تفاوض لبنان مع إسرائيل مدنياً محصور بإطار الميكانيزم ولا موافقة على مفاوضات ثنائية حتى الآن

مصادر ديبلوماسية غربية للجديد: غياب المدنيين عن اجتماعات الميكانيزم من شأنه أن يعرِّض مسار التفاوض السياسي للاهتزاز ويحصره في اطاره العسكري كما كان الامر في بداية التفاوض