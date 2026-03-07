عاجل
حزب الله: استهدفنا نهاريا شمال فلسطين بصلية صاروخية
حزب الله: استهدفنا نهاريا شمال فلسطين بصلية صاروخية
18:41
من امام الغرفة المستهدفة.. مراسل الجديد ينقل المشهد
18:38
بالفيديو.. غارة تستهدف فندق في الروشة
18:17
ترامب يستقبل جثامين 6 جنود قتلوا بضربات إيرانية (شاهد الفيديو)
15:42
بالفيديو.. انفجار ضخم في طهران
15:34
بالفيديو.. كريات شمونة هذا المساء
خاص الجديد
مصادر سياسية للجديد: خلال هذه الهدنة تقوم الحكومة بتنفيذ قراراتها وإطلاق التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لإنهاء الأعمال العدائية وإقامة الترتيبات الأمنية
2026-03-07 | 12:57
مصادر سياسية للجديد: خلال هذه الهدنة تقوم الحكومة بتنفيذ قراراتها وإطلاق التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لإنهاء الأعمال العدائية وإقامة الترتيبات الأمنية
الرئيس عون: سأطلب من اسبانيا الدفع باتخاذ إجراءات حازمة تجاه إسرائيل لإلزامها بتطبيق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية والالتزام الكامل بتنفيذ القرار الأممي 1701
الرئيس عون: استمرار الاعتداءات يشكّل عملاً عدائياً موصوفاً لافشال الجهود والمساعي الديبلوماسية التي يقوم بها لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة لتثبيت الاستقرار ووقف الأعمال العدائية
عون: الاعتداءات المتكررة على الأراضي اللبنانية تشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان ولقرار وقف الأعمال العدائية
مصادر سياسية للجديد: خلال هذه الهدنة تقوم الحكومة بتنفيذ قراراتها وإطلاق التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لإنهاء الأعمال العدائية وإقامة الترتيبات الأمنية
للجديد:
الهدنة
الحكومة
بتنفيذ
قراراتها
وإطلاق
التفاوض
الجانب
الإسرائيلي
لإنهاء
الأعمال
العدائية
وإقامة
الترتيبات
الأمنية
معلومات الجديد: شهيدان من الجيش اللبناني نتيجة الغارات على بلدة النبي شيت في البقاع
أوساط مطلعة للجديد: بري أبلغ ماكرون بتمسك لبنان بالعودة إلى تطبيقِ اتفاق وقف النار أي التزام إسرائيل بوقف الغارات والانسحاب من الجنوب لكن الطرح لم يلق حتى الآن أيّ تجاوب
14:26
مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية مؤللة من مستوطنة أفيفيم باتجاه بلدة عيترون وسماع صوت إطلاق نار في المنطقة
14:26
مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية مؤللة من مستوطنة أفيفيم باتجاه بلدة عيترون وسماع صوت إطلاق نار في المنطقة
13:02
مصادر دبلوماسية للجديد: سقف الشروط الدولية لوقف آلة الحرب مرتفع جداً وربطاً بقرارات الحكومة المرتبطة بحظر نشاط حزب الله العسكري
13:02
مصادر دبلوماسية للجديد: سقف الشروط الدولية لوقف آلة الحرب مرتفع جداً وربطاً بقرارات الحكومة المرتبطة بحظر نشاط حزب الله العسكري
13:00
مصادر سياسية للجديد عن التواصل مع حزب الله: مقطوع عبر الخطوط الرسمية للدولة وتبين أن من كنا نتواصل معهم لا يملكون القرار
13:00
مصادر سياسية للجديد عن التواصل مع حزب الله: مقطوع عبر الخطوط الرسمية للدولة وتبين أن من كنا نتواصل معهم لا يملكون القرار
يحدث الآن
محليات
19:59
حزب الله: استهدفنا نهاريا شمال فلسطين بصلية صاروخية
محليات
19:48
حزب الله: بعد رصد تحركات لقوات إسرائيلية باتجاه بلدة عيترون اشتبكنا مع القوة المتقدمة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة
محليات
19:39
وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء في الغارة على فندق في الروشة إلى 4
مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية مؤللة من مستوطنة أفيفيم باتجاه بلدة عيترون وسماع صوت إطلاق نار في المنطقة
14:26
مصادر دبلوماسية للجديد: سقف الشروط الدولية لوقف آلة الحرب مرتفع جداً وربطاً بقرارات الحكومة المرتبطة بحظر نشاط حزب الله العسكري
13:02
مصادر سياسية للجديد عن التواصل مع حزب الله: مقطوع عبر الخطوط الرسمية للدولة وتبين أن من كنا نتواصل معهم لا يملكون القرار
13:00
مصادر دبلوماسية عن التواصل مع الجهات الدولية والادارة الأميركية: لا جواب حتى الساعة "لا سلباً ولا ايجاباً"
12:59
مصادر سياسية للجديد: المساعي الرسمية هي باتجاه المجتمع الدولي لبلورة "طرح" يقوم على هدنة مؤقتة ومحدودة زمنياً
11:55
التواصل مع "حزب الله" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
11:51
15:37
اعتراضات كثيفة في كريات شمونة.. وذعر بين المستوطنين - شاهد الفيديو
16:54
الجيش الإسرائيلي: بدأنا شن غارات في الضاحية الجنوبية
14:07
نتنياهو: الحرب الحالية هي ضعف حرب الـ 12 يوماً
2026-02-28
عن الضربات على ايران.. بيان لـ "حزب الله"
13:00
مصادر سياسية للجديد عن التواصل مع حزب الله: مقطوع عبر الخطوط الرسمية للدولة وتبين أن من كنا نتواصل معهم لا يملكون القرار
2026-03-06
غارة تحذيرية جديدة على الضاحية
13:48
مقدمة النشرة المسائية 07-03-2026
09:18
اسرائيل تشن غارات عنيفة على الجنوب.. جولة مع المراسلين
07:27
مواكبة مستمرة للتطورات الميدانية والأمنية.. الجديد من كل لبنان
07:01
نجوم سوريا يواسون روعة وربا السعدي في وداع والدتهما
06:39
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
01:36
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
خاص الجديد
11:51
التواصل مع "حزب الله" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
خاص الجديد
11:51
التواصل مع "حزب الله" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
محليات
09:26
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... إدارة الكوارث في صيدا توجه رسالة إلى النازحين
محليات
09:26
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... إدارة الكوارث في صيدا توجه رسالة إلى النازحين
محليات
06:26
"إنزال اسرائيلي فوق الخريبة - بعلبك".. الجيش يصدر بياناً
محليات
06:26
"إنزال اسرائيلي فوق الخريبة - بعلبك".. الجيش يصدر بياناً
محليات
09:43
"يرتدون بزات عسكرية".. تفاصيل جديدة ومواقف لقائد الجيش
محليات
09:43
"يرتدون بزات عسكرية".. تفاصيل جديدة ومواقف لقائد الجيش
محليات
07:37
ملاحقة الشيخ نعيم قاسم قضائياً.. ما القصة؟
محليات
07:37
ملاحقة الشيخ نعيم قاسم قضائياً.. ما القصة؟
عربي و دولي
09:01
نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل؟
عربي و دولي
09:01
نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل؟
