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مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات في واشنطن على أن تُستأنف الجلسة الثانية بعد استراحة الغداء
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مراسل الجديد في واشنطن: السقف الأعلى المتوقع اليوم من المفاوضات الللبنانية الاسرائيلية هو تمديد أو تثبيت ترتيبات التهدئة والاتفاق على تفاهمات أمنية في الجنوب مع وضع آلية أميركية لمراقبة التنفيذ
2026-06-03 | 07:41
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مراسل الجديد في واشنطن: السقف الأعلى المتوقع اليوم من المفاوضات الللبنانية الاسرائيلية هو تمديد أو تثبيت ترتيبات التهدئة والاتفاق على تفاهمات أمنية في الجنوب مع وضع آلية أميركية لمراقبة التنفيذ
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