مراسل الجديد في واشنطن: السقف الأعلى المتوقع اليوم من المفاوضات الللبنانية الاسرائيلية هو تمديد أو تثبيت ترتيبات التهدئة والاتفاق على تفاهمات أمنية في الجنوب مع وضع آلية أميركية لمراقبة التنفيذ