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خاص الجديد

مراسل الجديد في واشنطن: الاجتماعات المباشرة بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي ستستمر خلال الأسابيع المقبلة

2026-06-03 | 07:42
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مراسل الجديد في واشنطن: الاجتماعات المباشرة بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي ستستمر خلال الأسابيع المقبلة
مراسل الجديد في واشنطن: الاجتماعات المباشرة بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي ستستمر خلال الأسابيع المقبلة
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مراسل الجديد في واشنطن: الاجتماعات المباشرة بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي ستستمر خلال الأسابيع المقبلة

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مراسل الجديد في واشنطن: السقف الأعلى المتوقع اليوم من المفاوضات الللبنانية الاسرائيلية هو تمديد أو تثبيت ترتيبات التهدئة والاتفاق على تفاهمات أمنية في الجنوب مع وضع آلية أميركية لمراقبة التنفيذ

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