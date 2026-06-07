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الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد الصاروخي الإيراني
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الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه مستوطنات الشمال
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه مستوطنات الشمال
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: سلاح الجو عزز المقاتلات والمسيرات في أجواء لبنان تحسبا لرد حزب الله المحتمل
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: سلاح الجو عزز المقاتلات والمسيرات في أجواء لبنان تحسبا لرد حزب الله المحتمل
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2026-06-07 | 10:37
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مراسل الجديد: غارتان استهدفتا مدينة صور الاولى طالت مبنى تراثي يفوق عمره الـ100 عام بالقرب من اثارات صور والثانية طالت مقهى "عكنان" عند دورا العلم
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خاص الجديد
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