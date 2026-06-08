معلومات الجديد: قائد الجيش العماد رودلف هيكل اصطحب معه الى إسلام أباد ضابطين من وحدة التخطيط والجغرافيا للبحث بامكانيات واحتياجات الجيش في المرحلة المقبلة على أن يعود الى بيروت خلال يومين