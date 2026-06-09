معلومات الجديد: الشرط الأول المرفوض هو إخراج نحو 2300 عنصر من حزب الله من منطقة جنوب الليطاني على أن يكونوا محددين بالأسماء من الجانب الإسرائيلي

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أكسيوس عن مسؤول أميركي: القوات الأميركية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مضيق هرمز
أكسيوس عن مسؤول أميركي: القوات الأميركية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مضيق هرمز
ترامب: أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك
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التلفزيون الإيراني: تعرضت نقطتان في جاسك وجبل مباركة لقصف من قبل العدو
ترامب لـABC: أعتقد أن ردنا يجب أن يكون قويًا جدًا قويًا جدًا وهذا بالضبط ما هو
ترامب لـABC: أعتقد أن ردنا يجب أن يكون قويًا جدًا قويًا جدًا وهذا بالضبط ما هو
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