الذهب.. نشتري ام نبيع؟ (تابعوا النشرة المسائية)

مراسل الجديد في واشنطن: الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في الفترة بين 22 و24 حزيران في وزارة الخارجية الأميركية للمسار الدبلوماسي والبنتاغون للمسار الأمني