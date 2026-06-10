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خاص الجديد

الذهب.. نشتري ام نبيع؟ (تابعوا النشرة المسائية)

2026-06-10 | 12:20
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الذهب.. نشتري ام نبيع؟ (تابعوا النشرة المسائية)
الذهب.. نشتري ام نبيع؟ (تابعوا النشرة المسائية)
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الذهب.. نشتري ام نبيع؟ (تابعوا النشرة المسائية)

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غارات وإنذارات في الجنوب وإزالة التعديات في الشويفات.. آخر المستجدات مع مراسلي الجديد
معلومات الجديد: الحزب انتدب شخصية واكبت مفاوضات باكستان إلى جانب الوفد الإيراني للمشاركة في متابعة هذا المسار

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