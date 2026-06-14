مصادر حكومية لـ"الجديد": الدولة اللبنانية مستمرة في مفاوضات واشنطن بدعم عربي

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مراسل الجديد من واشنطن: الخطر الأكبر على الإتفاق الأميركي – الإيراني ليس الملف النووي بل أي تصعيد إسرائيلي في لبنان خلال الساعات أو الأيام المقبلة
مراسل الجديد من واشنطن: الخطر الأكبر على الإتفاق الأميركي – الإيراني ليس الملف النووي بل أي تصعيد إسرائيلي في لبنان خلال الساعات أو الأيام المقبلة
مراسل الجديد من واشنطن: الخلاف الحقيقي بين اميركا وإيران هو حول لبنان وحرية الملاحة في هرمز وآليات رفع العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة
مراسل الجديد من واشنطن: الخلاف الحقيقي بين اميركا وإيران هو حول لبنان وحرية الملاحة في هرمز وآليات رفع العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة
معلومات الجديد: نائب رئيس الحكومة طارق متري يزور تركيا غداً للقاء مسؤولين أتراك وبحث ملفات مشتركة والعلاقات الثنائية
معلومات الجديد: نائب رئيس الحكومة طارق متري يزور تركيا غداً للقاء مسؤولين أتراك وبحث ملفات مشتركة والعلاقات الثنائية
معلومات الجديد: موعد المفاوضات في واشنطن لا يزال قائماً إلا أن لبنان الرسمي لم يُبلَّغ بعد بموعد انعقاد الجلسات
معلومات الجديد: موعد المفاوضات في واشنطن لا يزال قائماً إلا أن لبنان الرسمي لم يُبلَّغ بعد بموعد انعقاد الجلسات
معلومات الجديد: اقتراح قيد البحث لانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوماً وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" وكان جزءاً من نقاشات بري مع السفير الأميركي قبل توجهه إلى واشنطن
معلومات الجديد: اقتراح قيد البحث لانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوماً وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" وكان جزءاً من نقاشات بري مع السفير الأميركي قبل توجهه إلى واشنطن
معلومات الجديد: الدولة اللبنانية ماضية في خياراتها وتواصل تحضير ملفاتها للجلسات المرتقبة في واشنطن هذا الشهر بالتوازي مع اتصالات داخلية بين الأطراف المعنية وخارجية تشمل عدداً من الدول العربية
معلومات الجديد: الدولة اللبنانية ماضية في خياراتها وتواصل تحضير ملفاتها للجلسات المرتقبة في واشنطن هذا الشهر بالتوازي مع اتصالات داخلية بين الأطراف المعنية وخارجية تشمل عدداً من الدول العربية
الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخ اُطلق من لبنان يسقط في نيئوت موردخاي
الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخ اُطلق من لبنان يسقط في نيئوت موردخاي
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مصادر حكومية لـ"الجديد": الدولة اللبنانية مستمرة في مفاوضات واشنطن بدعم عربي
2026-06-14 | 09:41
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مصادر حكومية لـ"الجديد": الدولة اللبنانية مستمرة في مفاوضات واشنطن بدعم عربي
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الحدث - الحلقة الكاملة - 14-06-2026
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