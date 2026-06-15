عودة محدودة والتريث أولاً (التفاصيل في النشرة المسائية)

مصادر سياسية للجديد: اللافت في دعوة حزب الله إلى الدولة اللبنانية أنها جاءت بعد الموقف الإيراني الداعي إلى استكمال وقف إطلاق النار عبر المفاوضات اللبنانية لتحقيق الانسحاب والمطالب الأخرى