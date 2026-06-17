الحدث- الحلقة الكاملة- 17-06-2026

الحكومة السويسرية: فرض قيود على المجال الجوي الجمعة تزامنا مع توقيع مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران

الحكومة السويسرية: فرض قيود على المجال الجوي الجمعة تزامنا مع توقيع مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران