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الحكومة السويسرية: فرض قيود على المجال الجوي الجمعة تزامنا مع توقيع مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران
الحكومة السويسرية: فرض قيود على المجال الجوي الجمعة تزامنا مع توقيع مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران
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2026-06-17 | 06:34
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الحدث- الحلقة الكاملة- 17-06-2026
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علاء موسى
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بين التصعيد ووقف النار.. الاختبار الحقيقي يوم الجمعة في جنيف
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