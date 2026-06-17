النائب علي فياض لـ "الجديد": إذا لم تتحمل الحكومة مسؤولية استعادة السيادة فستزداد خسائرها ونحن نتمسك بالحفاظ على السلم الأهلي



قال النائب علي فياض، خلال مقابلة مع قناة "الجديد"، تعليقاً على الحديث عن مطالبة حزب الله بتعديل وزاري، إن الحزب دعا الحكومة إلى إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بالسفير الإيراني والمسار التفاوضي، مؤكداً أن "الحكومة إذا لم تتحمل مسؤولية استعادة السيادة فستزداد خسائرها"، ومشدداً على التمسك بالحفاظ على السلم الأهلي.



وأضاف فياض أن الحزب "جاهز للتعاون مع الحكومة إذا بادرت إلى تصحيح المسارات والأخطاء".



في المقابل، نفى النائب فادي كرم عبر "الجديد" وجود أي طرح لتعديل وزاري، معتبراً أن الحديث عن هذا الأمر "موجود فقط في أذهان المعارضين للسلطة والساعين إلى الانقلاب عليها".