نيللي كريم تفتح قلبها: الحرمان من أولادها، السحر، الطلاق وخطيب مهووس .. تابعوا "بودكاست مساحة خاصة" عبر الرابط التالي:

مصادر سياسية للجديد: إسرائيل تحاول عرقلة أي اتفاق محتمل لأنه لا يخدم مصالحها مؤكدة أن الاتصالات لم تتوقف وأنها تتركز حالياً على تأمين وقف لإطلاق النار قبل جلسة المفاوضات المقررة يوم الثلاثاء