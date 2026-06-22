معلومات الجديد: رئيس الجمهورية يدرس جولة إقليمية على بعض الدول العربية منها المملكة العربية السعودية وقطر بالإضافة إلى تركيا

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يتمتع بحرية كاملة في التحرك ولا قيود على تحركاته

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يتمتع بحرية كاملة في التحرك ولا قيود على تحركاته