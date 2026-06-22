معلومات الجديد: رئاسة الجمهورية متفائلة بالتقدّم الحاصل في ملف المفاوضات الإيرانية - الأميركية

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نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يتمتع بحرية كاملة في التحرك ولا قيود على تحركاته
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يتمتع بحرية كاملة في التحرك ولا قيود على تحركاته
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خاص الجديد
محليات
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الأميركية
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