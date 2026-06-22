مراسل الجديد: محلقات إسرائيلية ألقت 5 قنابل صوتية في محيط قوة الجيش اللبناني المتمركزة على بعد 300 متر من القوات الإسرائيلية في كفرتبنيت

العودة الى الأعلى مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني تتقدم باتجاه دوار كفرتبنيت قضاء النبطية