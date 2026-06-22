هنا بيروت - 22 - 06 -2026 الحلقة الكاملة

عاجل
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسيطان القطري والسعودي يدفعان لضمان الوقف الشامل لإطلاق النار
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسيطان القطري والسعودي يدفعان لضمان الوقف الشامل لإطلاق النار
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسطاء تتصدرهم قطر والسعودية من خلال وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي والأمير يزيد بن فرحان دخلوا بثقلهم على الملف اللبناني بالتواصلِ المباشر مع الرئيسِ سلام
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسطاء تتصدرهم قطر والسعودية من خلال وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي والأمير يزيد بن فرحان دخلوا بثقلهم على الملف اللبناني بالتواصلِ المباشر مع الرئيسِ سلام
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
10:27
حجم الدمار في جنوب لبنان... كم تُقدَّر كلفته؟
08:33
حادث خطير تعرضت له نيللي كريم في كواليس مسلسل "بـ 100 وش" استدعى نقلها الى المستشفى
13:47
مواكبة طرابلسية للمملكة في المونديال (شاهد الفيديو)
2026-06-21
نيللي كريم تختار تيم حسن لدور البطولة وهذا ما قالته عن كاريس بشار
2026-06-21
استُشهد في القليلة.. الجيش ينعى العريف سمير العبد
خاص الجديد
هنا بيروت - 22 - 06 -2026 الحلقة الكاملة
2026-06-22 | 09:29
A-
A+
هنا بيروت - 22 - 06 -2026 الحلقة الكاملة
مقالات ذات صلة
هنا بيروت- الحلقة الكاملة- 19-06-2026
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 13-06-2026
هنا بيروت- الحلقة الكاملة- 09-06-2026
هنا بيروت - 22 - 06 -2026 الحلقة الكاملة
خاص الجديد
محليات
هنا بيروت
الجديد
العودة الى الأعلى
مصدر دبلوماسي عربي لـ #الجديد: الدور القطري ضمن الآلية المقترحة سيكون بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية وسيقتصر أولاً على تثبيت وقف النار وآلية الانسحاب ستُناقش في واشنطن
كيف يُفهم كلام ترامب عن دخول سوريا إلى لبنان؟ (شاهد الفيديو)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
12:59
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسيطان القطري والسعودي يدفعان لضمان الوقف الشامل لإطلاق النار
12:59
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسيطان القطري والسعودي يدفعان لضمان الوقف الشامل لإطلاق النار
12:58
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسطاء تتصدرهم قطر والسعودية من خلال وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي والأمير يزيد بن فرحان دخلوا بثقلهم على الملف اللبناني بالتواصلِ المباشر مع الرئيسِ سلام
12:58
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسطاء تتصدرهم قطر والسعودية من خلال وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي والأمير يزيد بن فرحان دخلوا بثقلهم على الملف اللبناني بالتواصلِ المباشر مع الرئيسِ سلام
10:16
مراسل الجديد في واشنطن: لقاء تحضيري في السفارة اللبنانية بواشنطن يجمع الوفدين العسكري والسياسي عشية انطلاق المفاوضات غداً
10:16
مراسل الجديد في واشنطن: لقاء تحضيري في السفارة اللبنانية بواشنطن يجمع الوفدين العسكري والسياسي عشية انطلاق المفاوضات غداً
يحدث الآن
خاص الجديد
12:59
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسيطان القطري والسعودي يدفعان لضمان الوقف الشامل لإطلاق النار
خاص الجديد
12:58
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسطاء تتصدرهم قطر والسعودية من خلال وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي والأمير يزيد بن فرحان دخلوا بثقلهم على الملف اللبناني بالتواصلِ المباشر مع الرئيسِ سلام
محليات
12:16
الرئيس بري ابرق معزيا امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بضحايا الإنفجار الذي وقع في مصنع برزان
اخترنا لك
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسيطان القطري والسعودي يدفعان لضمان الوقف الشامل لإطلاق النار
12:59
مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسطاء تتصدرهم قطر والسعودية من خلال وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي والأمير يزيد بن فرحان دخلوا بثقلهم على الملف اللبناني بالتواصلِ المباشر مع الرئيسِ سلام
12:58
مراسل الجديد في واشنطن: لقاء تحضيري في السفارة اللبنانية بواشنطن يجمع الوفدين العسكري والسياسي عشية انطلاق المفاوضات غداً
10:16
مراسل الجديد: محلقات إسرائيلية ألقت 5 قنابل صوتية في محيط قوة الجيش اللبناني المتمركزة على بعد 300 متر من القوات الإسرائيلية في كفرتبنيت
08:09
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني تتقدم باتجاه دوار كفرتبنيت قضاء النبطية
07:28
معلومات الجديد: رئاسة الجمهورية متفائلة بالتقدّم الحاصل في ملف المفاوضات الإيرانية - الأميركية
06:47
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
10:27
حجم الدمار في جنوب لبنان... كم تُقدَّر كلفته؟
2026-06-10
الخارجية الإيرانية: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي
2026-06-07
ترامب لفوكس نيوز: أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي
2026-06-09
بيروت مجدداً.. تحت التهديد الاسرائيلي!
2026-06-20
رسالة أميركية إلى عون: "لبنان أولوية"! (اللواء)
01:00
سلاح "حزب الله".. على مراحل وممنوع الاستخدام! (الشرق الأوسط)
بالفيديو
بالفيديو
03:27
من أوتوستراد النبطية.. مراسل الجديد يواكب المشهد
13:01
مقدمة النشرة المسائية 21-06-2026
2026-06-21
نشرة الطقس المسائية 21-06-2026
2026-06-20
مقدمة النشرة المسائية 20-06-2026
2026-06-20
بورصة "وقف النار" من لبنان الى هرمز (شاهد البث المباشر لنشرة الاخبار)
2026-06-20
الهجمات الاسرائيلية مستمرة جنوباً.. ولبنان عقدة المفاوضات؟
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:38
نداء عاجل من بلدية زوطر الشرقية إلى الأهالي
محليات
15:38
نداء عاجل من بلدية زوطر الشرقية إلى الأهالي
محليات
06:29
بشرى لأهالي الجنوب
محليات
06:29
بشرى لأهالي الجنوب
محليات
07:21
لمناسبة العاشر من محرم.. مذكرة لمجلس الوزراء (صورة)
محليات
07:21
لمناسبة العاشر من محرم.. مذكرة لمجلس الوزراء (صورة)
محليات
03:27
من أوتوستراد النبطية.. مراسل الجديد يواكب المشهد
محليات
03:27
من أوتوستراد النبطية.. مراسل الجديد يواكب المشهد
محليات
01:36
هرمز مقابل جنوب لبنان.. وعون لا يريد تقديم خدمة لـ اسرائيل! (النهار)
محليات
01:36
هرمز مقابل جنوب لبنان.. وعون لا يريد تقديم خدمة لـ اسرائيل! (النهار)
محليات
04:27
تحذير إلى سالكي طريق جبيل - شكا
محليات
04:27
تحذير إلى سالكي طريق جبيل - شكا
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026