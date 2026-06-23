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10:21
العثور على سيارة حادثة الزلقا.. وفرار السائق!
09:55
حريق كبير في الدكوانة (شاهد الفيديو)
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الجولة الخامسة من مفاوضات لبنان - إسرائيل .. الجديد تواكب مباشرة
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مصادر الدفاع المدني للجديد: الحريق في الدكوانة اندلع داخل بورة تضمّ مستودعاً تابعاً لأوجيرو يحتوي على كابلات وكاراج لتصليح السيارات تابع للمؤسسة
2026-06-23 | 10:34
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