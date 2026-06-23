مصادر الدفاع المدني للجديد: الحريق في الدكوانة اندلع داخل بورة تضمّ مستودعاً تابعاً لأوجيرو يحتوي على كابلات وكاراج لتصليح السيارات تابع للمؤسسة

معلومات الجديد: المباحثات الجارية في واشنطن ستركز على تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وضمان استمراريته والبحث في ملف الانسحاب الإسرائيلي مع جدول زمني لمناطق لاتزال تحتلها اسرائيل