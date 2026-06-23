معلومات الجديد: إسرائيل قد تقدم على الانسحاب من بعض المناطق التي تعتبرها المؤسسة العسكرية غير ذات خطر مباشر على المستوطنات الإسرائيلية نظراً لبعدها الجغرافي عن الحدود