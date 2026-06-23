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خاص الجديد
الجديد في مواكبة للجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة في واشنطن
2026-06-23 | 16:28
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الجديد في مواكبة للجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة في واشنطن
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