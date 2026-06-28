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خاص الجديد

زوار بري لـ"الجديد": قاليباف قال ان ايران جاهزة لاي سيناريو في حال عدم تنفيذ بند لبنان

2026-06-28 | 12:49
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زوار بري لـ"الجديد": قاليباف قال ان ايران جاهزة لاي سيناريو في حال عدم تنفيذ بند لبنان
زوار بري لـ"الجديد": قاليباف قال ان ايران جاهزة لاي سيناريو في حال عدم تنفيذ بند لبنان
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زوار بري لـ"الجديد": قاليباف قال ان ايران جاهزة لاي سيناريو في حال عدم تنفيذ بند لبنان

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فرون وزوطر.. مناطق غير تجريبية؟ (في النشرة المسائية)
مصدر عسكري للجديد: لا صحة للمعلومات التي نقلها أحد المواقع استنادًا إلى تقارير إسرائيلية بشأن عقد لقاءات مباشرة بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن مؤخرًا أو إنشاء آلية تنسيق بين الجانبين

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