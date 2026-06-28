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خاص الجديد

عودة القطيعة بين "حزب الله" - بعبدا.. وجولة ثالثة من الحرب؟

2026-06-28 | 12:05
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عودة القطيعة بين &quot;حزب الله&quot; - بعبدا.. وجولة ثالثة من الحرب؟
عودة القطيعة بين "حزب الله" - بعبدا.. وجولة ثالثة من الحرب؟

مع توقيع اتفاق الاطار بين لبنان وإسرائيل، ومع استمرار الخروقات الاسرائيلية جنوبا.

ونقلا عن مصادر دبلوماسية فإنها قرأت ببنود الاتفاق صعوبة التطبيق في الظروف الحالية، وهي إذا طبقت فلمصلحة إسرائيل، وشروطها وأهدافها، وإذا عجز لبنان عن تنفيذها فسيناريو الجولة الثالثة من الحرب مطروح بشكل جدي خلال الاشهر المقبلة وربما أقرب من بداية أيلول.

وتضيف المصادر الدبلوماسية الغربية، لقد تفاجأنا من موافقة لبنان على الاتفاق، فبصرف النظر عن تأييدها لصوابية التفاوض، وضرورة وقف الحرب عبر المسار الدبلوماسي، إلا أن شروط الاتفاق هي  لمصلحة إسرائيل بالكامل، وتضيف :الاتفاق الاميركي - الايراني يختلف عن الاتفاق اللبناني - الاسرائيلي الخاضع لشروط لم ترض بها إيران إطلاقا مع الولايات المتحدة.

وفي معلومات الجديد فإن رئيس الوفد الايراني المفاوض محمد قاليباف، إطلع من الرئيس بري على أوضاع لبنان، وأطلعه على مسار مفاوضات إسلام أباد.

 مصادر سياسية قالت إن اتفاق الاطار الاسرائيلي مع السلطة اللبنانية كأنه لم يكن بالنسبة لإيران، وأن طهران مصممة على إجبار العدو على الانسحاب الكامل، ونقلا عن زوار بري ل"الجديد" فإن قاليباف  تعهد له ان لا تفاهم ايراني اميركي اذا لم يتم الالتزام ببند لبنان الاول في مذكرة التفاهم، وأن ايران جاهزة لاي سيناريو في حال عدم تنفيذ بند لبنان، وأمام زواره أكد بري أن اتفاق واشنطن سيسقط حتما كما سقط اتفاق ١٧ ايار.

على خط آخر، فقد علمت الجديد أن  أول اجتماعات الميكانيزم الجديدة أو اللجنة المنبثقة عن لقاء بورغينشتوك، ستنعقد خلال ساعات بين  إيران وقطر ولبنان والولايات المتحدة وباكستان، وترجح المعلومات ان تكون دولة قطر وجهة اللقاء.

سياسيا، عادت القطيعة بين بعبدا وحزب الله، فيما تؤكد مصادر سياسية للجديد أن محاولات ترتيب لقاء بين مسؤولي الصف الاول عادت الى نقطة الصفر.

عسكريا، اكدت مصادر عسكرية أنها أمام مهمة صعبة، فيما رمي ثقل المسار السياسي على الجيش اللبناني، والذي قالت مصادره أنه لا يخضع للتقييم من أي جهة، وكل ما ينقل من كلام لمسؤولين إسرائيليين حول تطهير الجيش من عناصر غير موالية للمؤسسة غير صحيح ومدان، فالعسكريون كافة يدينون بالولاء  للمؤسسة والوطن بأجمعه ويعتزون بالانتماء الى كل شبر من ترابه.
 
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فرون وزوطر.. مناطق غير تجريبية؟ (في النشرة المسائية)
مصدر عسكري للجديد: لا صحة للمعلومات التي نقلها أحد المواقع استنادًا إلى تقارير إسرائيلية بشأن عقد لقاءات مباشرة بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن مؤخرًا أو إنشاء آلية تنسيق بين الجانبين

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