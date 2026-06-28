عودة القطيعة بين "حزب الله" - بعبدا.. وجولة ثالثة من الحرب؟

ونقلا عن مصادر دبلوماسية فإنها قرأت ببنود الاتفاق صعوبة التطبيق في الظروف الحالية، وهي إذا طبقت فلمصلحة ، وشروطها وأهدافها، وإذا عجز عن تنفيذها فسيناريو الجولة الثالثة من الحرب مطروح بشكل جدي خلال الاشهر المقبلة وربما أقرب من بداية أيلول.وتضيف المصادر الدبلوماسية الغربية، لقد تفاجأنا من موافقة لبنان على الاتفاق، فبصرف النظر عن تأييدها لصوابية التفاوض، وضرورة وقف الحرب عبر المسار الدبلوماسي، إلا أن شروط الاتفاق هي لمصلحة إسرائيل بالكامل، وتضيف :الاتفاق - الايراني يختلف عن الاتفاق اللبناني - الاسرائيلي الخاضع لشروط لم ترض بها إطلاقا مع .وفي معلومات الجديد فإن رئيس الوفد الايراني المفاوض محمد قاليباف، إطلع من الرئيس أوضاع لبنان، وأطلعه على مسار مفاوضات إسلام أباد.مصادر سياسية قالت إن اتفاق الاطار الاسرائيلي مع السلطة كأنه لم يكن بالنسبة لإيران، وأن طهران مصممة على إجبار على الانسحاب الكامل، ونقلا عن زوار بري ل"الجديد" فإن قاليباف تعهد له ان لا تفاهم ايراني اميركي اذا لم يتم الالتزام ببند لبنان الاول في مذكرة التفاهم، وأن جاهزة لاي سيناريو في حال عدم تنفيذ بند لبنان، وأمام زواره أكد بري أن اتفاق واشنطن سيسقط حتما كما سقط اتفاق ١٧ ايار.على خط آخر، فقد علمت الجديد أن أول اجتماعات الميكانيزم الجديدة أو اللجنة المنبثقة عن لقاء بورغينشتوك، ستنعقد خلال ساعات بين إيران وقطر ولبنان والولايات المتحدة وباكستان، وترجح المعلومات ان تكون دولة قطر وجهة اللقاء.سياسيا، عادت القطيعة بين بعبدا وحزب ، فيما تؤكد مصادر سياسية للجديد أن محاولات ترتيب لقاء بين مسؤولي الصف الاول عادت الى نقطة الصفر.عسكريا، اكدت مصادر عسكرية أنها أمام مهمة صعبة، فيما رمي ثقل المسار السياسي على ، والذي قالت مصادره أنه لا يخضع للتقييم من أي جهة، وكل ما ينقل من كلام لمسؤولين إسرائيليين حول تطهير الجيش من عناصر غير موالية للمؤسسة غير صحيح ومدان، فالعسكريون كافة يدينون بالولاء للمؤسسة والوطن بأجمعه ويعتزون بالانتماء الى كل شبر من ترابه.