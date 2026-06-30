📺 الفيدرالية والتمهيد الناعم (التقرير الخاص في النشرة المسائية)

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تانكر تراكرز: إيران صدرت 50 مليون برميل من النفط منذ رفع الحصار الأميركي
تانكر تراكرز: إيران صدرت 50 مليون برميل من النفط منذ رفع الحصار الأميركي
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