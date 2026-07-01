الحدث - الحلقة الكاملة - 01-07-2026

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البيت الأبيض لفوكس نيوز: الرئيس ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية ويرى أن لدينا ولدى إيران فرصة لإبرام اتفاق جيد
البيت الأبيض لفوكس نيوز: الرئيس ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية ويرى أن لدينا ولدى إيران فرصة لإبرام اتفاق جيد
البيت الأبيض لفوكس نيوز: سواء فشلت مذكرة التفاهم أم لا فقد مهدنا الطريق لنزع السلاح النووي من #إيران
البيت الأبيض لفوكس نيوز: سواء فشلت مذكرة التفاهم أم لا فقد مهدنا الطريق لنزع السلاح النووي من #إيران
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2026-07-01 | 06:37
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علي فضل الله
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