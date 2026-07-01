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البيت الأبيض لفوكس نيوز: سواء فشلت مذكرة التفاهم أم لا فقد مهدنا الطريق لنزع السلاح النووي من #إيران
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إزالة جميع الخيم على واجهة بيروت البحرية.. التفاصيل في نشرة أخبار الظهيرة

2026-07-01 | 07:31
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إزالة جميع الخيم على واجهة بيروت البحرية.. التفاصيل في نشرة أخبار الظهيرة
إزالة جميع الخيم على واجهة بيروت البحرية.. التفاصيل في نشرة أخبار الظهيرة


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