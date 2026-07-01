بالصور - بعد "اتفاق الإطار" التيار يسائل الحكومة

صحيفة الشرق الأوسط: الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية ابلغت اتحاد الغرف التجارية صدور الأمر السامي القاضي بالموافقة على استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة

صحيفة الشرق الأوسط: الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية ابلغت اتحاد الغرف التجارية صدور الأمر السامي القاضي بالموافقة على استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة