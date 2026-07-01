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2026-07-01 | 12:06
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📺 عن "اتفاق الإطار".. من هم الرماديون؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
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خاص الجديد
"اتفاق
الإطار"..
الرماديون؟
(التفاصيل
النشرة
المسائية)
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الحدث - الحلقة الكاملة - 01-07-2026
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