مصادر دبلوماسية للجديد: المواقف الثابتة والعالية السقف ستؤدي إلى تجدد الحرب جنوباً وسط مساع ايرانية لاستعادة معادلة بيروت مقابل المستوطنات الشمالية

معلومات الجديد: الجانب اللبناني لم يكن موافق ببداية الأمر على نقل مكان المفاوضات مع اسرائيل إلى روما ولكن بعد تأكّده من أن المفاوضات ستكون برعاية وحضور أميركي وافق