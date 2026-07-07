مصادر رسمية رفيعة للجديد: الجنرال كليرفيلد سيصل الى لبنان مع عائلته في اقامة طويلة وهذا دليل على جدية المهمة الاميركية في تحديد المناطق التجربيبة على ان يبدأ العمل في النصف الثاني من شهر تموز