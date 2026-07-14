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خاص الجديد

مصادر بعبدا للجديد: الجولة الأولى من مفاوضات روما كانت إيجابية ويُبنى عليها إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث على أن تُستكمل غدًا عند الساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت

2026-07-14 | 11:10
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مصادر بعبدا للجديد: الجولة الأولى من مفاوضات روما كانت إيجابية ويُبنى عليها إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث على أن تُستكمل غدًا عند الساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت
مصادر بعبدا للجديد: الجولة الأولى من مفاوضات روما كانت إيجابية ويُبنى عليها إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث على أن تُستكمل غدًا عند الساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت
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مصادر بعبدا للجديد: الجولة الأولى من مفاوضات روما كانت إيجابية ويُبنى عليها إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث على أن تُستكمل غدًا عند الساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت

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